Đạo diễn 'Squid Game' bức xúc Park Sung Hoon

Theo Hwang Dong Hyeok, những tấm ảnh nhạy cảm theo concept "Squid Game" đã làm giảm giá trị bộ phim. Ông không hiểu tại sao Park Sung Hoon đăng hình như thế.

Ngày 6/1, tờ Sports Khan đưa tin, đạo diễn Hwang Dong Hyeok phản hồi về những tranh cãi xoay quanh bộ phim Squid Game mùa 2. Đầu tiên, về nhân vật Thanos bị chỉ trích do T.O.P đảm nhận, đạo diễn cho biết ông xây dựng vai diễn này để cân bằng tiết tấu, năng lượng trong phim.

“Tôi đã dự đoán nhân vật này không được đón nhận nồng nhiệt khi tôi xây dựng Thanos. Đối với mùa thứ hai, vì nhân vật chính Ki Hoon nghiêm túc hơn, tôi cần một nhân vật nhẹ nhàng, hài hước để cân bằng tâm trạng. Nếu bạn xem các chương trình như Show Me The Money, luôn có rất nhiều rapper mang phong cách kỳ lạ và đó là những gì tôi muốn xây dựng cho vai diễn này. Vì anh ấy sử dụng ma túy, tôi đã tạo cho anh ấy một tính cách hơi quá khích”, đạo diễn giải thích.

Park Sung Hoon vào vai chuyển giới trong Squid Game.

Về việc diễn viên Park Sung Hoon đăng ảnh nhạy cảm lấy ý tưởng từ Squid Game, đạo diễn tỏ ra bức xúc: “Thật khó chịu khi chứng kiến ​​điều đó. Tôi biết có những bản nhái Squid Game theo concept người lớn như thế ở nước ngoài từ mùa đầu tiên. Vì nó ở nước ngoài chứ không phải trong nước nên chúng tôi không thể ngăn chặn nó và điều đó thật bực bội. Chúng đã phá hỏng ý nghĩa của chính tác phẩm. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Park Sung Hoon, nhưng tôi cũng tò mò tại sao anh ấy lại đăng một thứ như thế”.

Trước đó, Park Sung Hoon đăng lên trang cá nhân tấm ảnh lấy ý tưởng từ bộ phim đình đám. Trong hình ảnh là các diễn viên người lớn mặc trang phục giống nhân vật ở Squid Game nhưng với phong cách phản cảm, hở hang. Park Sung Hoon ngay lập tức gỡ bỏ hình ảnh nhưng hành động của nam diễn viên vẫn gây tranh cãi. Theo truyền thông Hàn Quốc, bài đăng của Park Sung Hoon thậm chí trở thành đề tài nóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sau đó, thông qua công ty quản lý, Park Sung Hoon lên tiếng xin lỗi: “Có quá nhiều tin nhắn được gửi tới trang cá nhân của Park Sung Hoon và anh ấy đã nhầm lẫn khi tải hình ảnh đó lên trong quá trình kiểm tra các tin nhắn. Nam diễn viên cũng rất sốc khi mắc sai lầm trong thời điểm này. Chúng tôi rất xin lỗi về tình huống này và sẽ cẩn thận để đảm bảo điều tương tự không xảy ra nữa”.

Đáng nói, sau đó, Park Sung Hoon lại thay đổi lời giải thích. Nam diễn viên cho biết anh muốn chuyển tiếp tấm ảnh cho công ty quản lý để xử lý nhưng đăng nhầm lên trang cá nhân.

Park Sung Hoon sinh năm 1985, được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Six Flying Dragons, Don't Dare to Dream, Gonjiam: Haunted Asylum, My Only One, The Glory hay Queen of Tears... Trong Squid Game, Park Sung Hoon đảm nhận nhân vật chuyển giới.