Phim hoạt hình kiếm tiền khủng

Số liệu doanh thu phòng vé năm 2024 cho thấy hoạt hình bùng nổ với 4 tác phẩm ăn khách. Đặc biệt, "Inside Out 2" và "The Wild Robot" mang đến cuộc đua giải thưởng hấp dẫn.

Năm 2024 chỉ còn vài ngày nữa là khép lại. Hiện, top 10 phim có doanh thu cao nhất năm do Box Office Mojo thống kê đã lộ diện. Hạn chế về thời gian khiến cho các tác phẩm ra mắt cuối tháng 12 khó để góp mặt trong danh sách này.

Theo đó, Inside Out 2 là bộ phim có doanh thu cao nhất năm với 1,6 tỷ USD toàn cầu. Đáng nói, hoạt hình là thể loại nổi bật khi có tới 4 tác phẩm lọt top 10 phim ăn khách nhất năm 2024.

Những con số biết nói

Gần một thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, Inside Out 2 chinh phục khán giả toàn cầu với câu chuyện sâu sắc về tâm lý trẻ em. Theo Variety, tác phẩm chỉ cần 19 ngày để cán mốc 1 tỷ USD và về đích với 1,6 tỷ USD , cao nhất mọi thời đại trong thể loại hoạt hình. Số liệu từ Google cũng cho thấy Inside Out 2 là bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2024.

Với Despicable Me 4, màn quậy phá từ đám tiểu quỷ Minion là đủ đề thu hút khán giả ra rạp. Chưa kể, hãng phim Illumination hưởng lợi khi ra mắt bộ phim trong dịp Quốc khánh Mỹ 4/7. Theo Box Office Mojo, bộ phim xếp vị trí thứ 3 trong năm với 969 triệu USD toàn cầu. Tại Việt Nam, Despicable Me 4 nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng sau 12 ngày, theo Box Office Vietnam.

Tương tự, Kung Fu Panda 4 cũng vượt mốc 100 tỷ đồng khi ra mắt hồi tháng 3 tại Việt Nam. Trên toàn cầu, thần long đại hiệp Po chật vật khi chỉ mang về 547 triệu USD . Gần nhất là Moana 2, chuyến phiêu lưu tại vùng biển Thái Bình Dương đang dừng ở mức 610 triệu USD toàn cầu và gia tăng ít nhiều do bộ phim vẫn đang trụ rạp.

Hoạt hình bùng nổ năm 2024 cả về doanh thu lẫn chất lượng tác phẩm. Ảnh: Pixar.

Bên cạnh doanh thu, những con số còn được thể hiện qua chất lượng nội dung, cụ thể là Transformers One và The Wild Robot. Về Transformers One, tiền truyện về robot biến hình tập trung vào chuyến phiêu lưu giữa Optimus Prime và Megatron thời trai trẻ. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim nhận về số điểm lần lượt là 89% và 98% từ giới phê bình và khán giả.

Đáng tiếc, việc Transformers One ế ẩm với 129 triệu USD toàn cầu khiến Chris Cocks, giám đốc điều hành Hasbro quyết định không đầu tư cho các dự án phim dựa trên thương hiệu của hãng trong tương lai, theo CBR.

Trong khi đó, The Wild Robot chinh phục người xem bằng việc đan xen giữa thông điệp về gia đình và bảo vệ môi trường. Trên trang Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận về điểm số ấn tượng là 97% và 98% từ giới phê bình và khán giả, vượt mặt Inside Out 2 với 91% và 95%. Song, The Wild Robot có doanh thu phòng vé khiêm tốn khi thu về 323 triệu USD toàn cầu.

Thành công đến từ đâu?

Nhiều năm qua, dòng phim siêu anh hùng, hành động và khoa học viễn tưởng luôn là những kẻ thống trị tại Hollywood cũng như thế giới. Khi siêu anh hùng chật vật tìm lại hào quang hay những pha hành động nguy hiểm của Tom Cruise trở nên quen thuộc cũng là lúc hoạt hình lên tiếng.

Thực tế, không khó để bóc tách những yếu tố giúp hoạt hình lên ngôi trong năm 2024.

Đầu tiên, Inside Out 2 và The Wild Robot đều là những bộ phim có thông điệp mang tính giáo dục và kết nối con người. Trong khi Inside Out 2 xoáy vào chủ đề tâm lý người trẻ, đặc biệt là sức khỏe tinh thần (mental health) thì The Wild Robot khai thác câu chuyện gia đình và bảo vệ hệ sinh thái. Nói cách khác là đánh trúng mối quan tâm của xã hội.

Trong bối cảnh truyền thông xã hội bùng nổ, cụ thể các nền tảng mạng xã hội tối ưu việc quảng bá, thu hút khán giả tới rạp. Đơn cử, cơn sốt Inside Out 2 đến từ những cuộc tranh luận, ảnh meme cùng những đoạn video ngắn được công chúng đăng tải với tần suất lớn.

Phim hoạt hình đại thắng nhờ thời cơ kết hợp sự trau chuốt về nội dung. Ảnh: DreamWorks.

Với Despicable Me 4 và Kung Fu Panda 4 là câu chuyện về thương hiệu. Cả hai tác phẩm đều trải qua 4 phần phim, gắn bó cùng khán giả qua năm tháng với các nhân vật vui nhộn như Minion hay chú gấu trúc Po. Mỗi lần tái xuất, loạt phim phải đối mặt với thách thức làm mới mình trước khán giả.

Bên cạnh đó, nhu cầu phim hoạt hình cho trẻ em là yếu tố ít được đề cập tới, như Chris Tilly từ Dexerto phân tích: "Các bậc phụ huynh rất muốn có phim dành cho trẻ em và 4 bộ phim hoạt hình ăn khách năm 2024 đã đáp ứng được nhu cầu đó. Nhiều thương hiệu phim tung ra phần tiếp theo chỉ sau 2-3 năm nhằm duy trì sức hút nhưng cách làm này không còn hiệu quả. Năm nay, mọi thứ thay đổi khi khoảng cách giữa Despicable Me 3 và 4 là 7 năm, Kung Fu Panda 3 và 4 là 8 năm, phần đầu Inside Out và hậu truyện là 9 năm. Tạo ra nhu cầu lớn ở khán giả trẻ trên toàn thế giới".

Đáng nói, hoạt hình những năm gần đây không chỉ đơn thuần là bộ phim giải trí cho trẻ em. Đan xen sự hài hước thì Puss in Boots: The Last Wish (2022), Elemental (2023), Inside Out 2 và The Wild Robot còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về xã hội, hấp dẫn khán giả ở độ tuổi trưởng thành.

Tại Quả cầu Vàng và Oscar sắp tới, The Wild Robot và Inside Out 2 khiến cuộc đua phim hoạt hình xuất sắc trở nên hấp dẫn. Về doanh thu và số lượng tác phẩm, Disney duy trì phong độ, khẳng định vị thế về hoạt hình. Mặt khác, DreamWorks gây bất ngờ với The Wild Robot, khiến nhà Chuột dè chừng trong cuộc đua giải thưởng.