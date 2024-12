Phim của Thành Long lỗ nặng

“Panda Plan” thu hơn 300 triệu NDT sau hơn 2 tháng phát hành. Phim chỉ còn rất ít suất chiếu, dự kiến ngày rời rạp không còn xa.

Theo số liệu từ Maoyan, Panda Plan hiện đã tụt khỏi danh sách top 30 phim ăn khách nhất ngoài rạp. Tổng doanh thu phim sau 62 ngày phát hành là 307 triệu NDT. Tác phẩm cạn kiệt sức hút, chỉ kiếm tiền nhỏ giọt mỗi ngày. Theo thống kê, phim của Thành Long chỉ bán được bình quân 1 vé/suất, với tỷ lệ lấp đầy suất chiếu rất thấp (0,9%). Dự kiến, ngày Panda Plan rút rạp không còn xa.

Trình làng từ 1/10, vào đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc, Panda Plan phải đối đầu loạt bom tấn trong nước lẫn quốc tế. Có thời điểm, phim vươn lên vị trí thứ 2 tại phòng vé, chỉ sau The Volunteers: To the War 2. Song phim không thể giữ nhiệt ổn định, một phần do Thành Long không còn là cái tên “bảo chứng phòng vé” như xưa.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khán giả ra rạp thưởng thức phim giảm đáng kể. Kéo theo đó, tốc độ kiếm tiền của Panda Plan cũng lao dốc không phanh.

Thành Long liên tục có nhiều dự án phim thua lỗ những năm gần đây.

Theo tiết lộ, ngân sách Panda Plan vào khoảng 250 triệu NDT. Dựa trên tỷ lệ 37 - 40% thị phần phòng vé mà hãng phim nhận được, đồng nghĩa tác phẩm phải thu về 675 triệu NDT mới bắt đầu sinh lời.

Như vậy, với việc rời rạp khi mới kịp thu hơn 300 triệu NDT, bộ phim của Thành Long ước tính gây lỗ khoảng 125 - 135 triệu NDT. Tuy nhiên, theo kế hoạch của nhà sản xuất, Panda Plan vẫn còn tiếp tục hành trình tại phòng vé một số quốc gia trên thế giới, nên khoản lỗ sẽ ít nhiều được thu nhỏ.

Với thời lượng gần 100 phút, Panda Plan xoay quanh chính Thành Long. Anh nhận nuôi chú gấu trúc Hu Hu. Song, con vật lại trở thành mục tiêu của một nhóm tội phạm quốc tế. Chúng treo thưởng 100 triệu USD để lính đánh thuê bắt được Hu Hu. Thành Long cùng đặc vụ thân cận phải hợp tác để bảo vệ chú gấu trúc, chống lại những kẻ hung ác.

Phim được nhận xét vui nhộn, giải trí. Song, nhiều ý kiến cho rằng nội dung phim quá trẻ con, với nhiều tình tiết ngô nghê không hợp thị hiếu khán giả trưởng thành.