Phim của Ji Chang Wook gây sốt

"Welcome to Samdal-ri" hấp dẫn khán giả bởi nội dung ấm áp, dễ thương kết hợp bối cảnh thơ mộng tại đảo Jeju.

Genre: Hài hước, Lãng mạn

Director: Cha Yong Hoon

Cast: Ji Chang Wook, Shin Hye Sun, Kim Mi Kyung, Shin Dong Mi...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Nhiều tuần qua, series Welcome to Samdal-ri (tựa Việt: Chào mừng đến Samdal-ri) trên Netflix được đông đảo khán giả đón nhận. Nhào nặn bởi bộ đôi biên kịch Kwon Hye Joo, đạo diễn Cha Young Hoon, những cái tên gắn liền với thương hiệu phim mang năng lượng tích cực, chữa lành. Màn kết hợp ăn ý giữa Ji Chang Wook và Shin Hye Sun thành công chinh phục cảm tình từ người xem.

Sau 10 tập, Welcome to Samdal-ri lọt top 10 Netflix tại hơn 15 quốc gia, chủ yếu ở khu vực Châu Á. Hiện tại bộ phim duy trì vị trí top 3 tại Việt Nam, song liên tục thay đổi thứ hạng khi tập mới được phát sóng.

Một bộ phim tràn ngập năng lượng tích cực

Lấy bối cảnh chính tại đảo Jeju, bộ phim xoay quanh chuyện tình của cặp đôi Yong Pil (Ji Chang Wook) và Sam Dal (Shin Hye Sun). Mối quan hệ này đặc biệt khi họ là bạn thời thơ ấu, đồng thời cả hai từng có khoảng thời gian yêu đương sóng gió.

Sau 8 năm kể từ ngày chia tay định mệnh, Yong Pil và Sam Dal đã trưởng thành, gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Từ nỗi đau mất đi người mẹ, Yong Pil quyết tâm trở thành nhà dự báo thời tiết ở Samdal-ri để bảo vệ cho những người mà anh yêu thương.

Ngược lại, Sam Dal chuyển đến Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng gây dựng danh tiếng và vị thế sau nhiều năm làm nghề. Tuy nhiên, bi kịch ập tới khi cô phát hiện ra người yêu ngoại tình với cấp dưới của mình. Chua chát hơn khi người phụ nữ còn kia chơi xấu khiến 15 năm sự nghiệp của Sam Dal sụp đổ.

Rơi vào khủng hoảng, Sam Dal khăn gói cùng hai chị em ruột lên đường tới quê nhà Samdal-ri để tìm kiếm phút giây yên bình. Đúng như tựa đề, Sam Dal được chào mừng khi trở về Samdal-ri và chuyện tình giữa cô và Yong Pil dần được hâm nóng lại.

Hài hước, tình cảm, năng lượng tích cực là màu sắc chủ đạo của Welcome to Samdal-ri.

Kết cấu của bộ phim được xây dựng một cách hài hòa. Qua từng tập phim, Welcome to Samdal-ri hé lộ những tình tiết đóng vai trò bồi đắp, hoàn thiện câu chuyện cho cả khối nhân vật chính lẫn phụ. Đạo diễn Cha Yong Hoon cho thấy sự khéo léo trong việc cài cắm tình huống gây cười mà vẫn đảm bảo nhịp độ câu chuyện.

Sở hữu khối nhân vật đồ sộ khiến Welcome to Samdal-ri chưa thể trọn vẹn trong cách triển khai kịch bản. Việc Sang Do cạnh tranh Yong Pil, hay lý do bố Yong Pil hận thù nhà Sam Dal tiêu tốn thời lượng để truyền tải tới người xem. Có thể hiểu đây là những nút thắt quan trọng, song việc lan man vô tình gây cảm giác khó chịu.

Nhân tố chính làm nên thành công cho tác phẩm là bộ đôi Shin Hye Sun và Ji Chang Wook, những cái tên không còn quá xa lạ với người hâm mộ phim Hàn Quốc. Trong lần đầu hợp tác, cả hai không chỉ dừng ở mức tròn vai mà còn mang đến màn tương tác thú vị cho nhân vật của mình.

Điểm mạnh của Welcome to Samdal-ri nằm ở chất liệu, cảm xúc và thông điệp mà bộ phim mang lại. Mỗi khi các nhân vật trong phim gặp phải thử thách hay tổn thương, họ vẫn chọn cách đối diện sao cho tích cực, nhân văn nhất có thể.

Trên thực tế, Yong Pil là nhân vật đáng thương nhất khi mẹ qua đời, phải chia tay người yêu chỉ vì cha anh hận thù mẹ Sam Dal. Bất chấp bi kịch, anh vẫn thầm yêu Sam Dal, đồng thời chăm sóc, bảo vệ cho mẹ cô bởi điều đó chữa lành trái tim của Yong Pil.

Bối cảnh đẹp tới từng khung hình

Phần lớn bối cảnh bộ phim được ê-kíp thực hiện tại đảo Jeju, viên ngọc quý của Hàn Quốc. Theo Travel + Leisure Asia, đỉnh Dodubong, cảng Mangjangpo và thị trấn Gujwa là những địa điểm chính được đoàn làm phim lựa chọn để ghi hình. Các khu vực khác như bãi đá, bãi biển hay đê chắn sóng tại đảo Jeju cũng xuất hiện.

Xen lẫn các tình tiết trong Welcome to Samdal-ri là khung cảnh tuyệt đẹp tại đảo Jeju. Đa dạng, linh hoạt trong việc sử dụng các góc máy mang đến trải nghiệm du lịch tại nhà cho người xem. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, bộ phim còn đóng vai trò tích cực trong hoạt quảng bá, xúc tiến du lịch Hàn Quốc.

Đảo Jeju hấp dẫn khán giả tới từng khung hình trong Welcome to Samdal-ri.

Bên cạnh đó, vai trò của Haenyeo, nữ thợ lặn biển tại đảo Jeju cũng được làm nổi bật trong Welcome to Samdal-ri. Trong phim, bà Mi Ja (Kim Mi Kyung) mẹ của Sam Dal là trưởng nhóm nữ thợ lặn tại Samdari. Nhân vật này được xây dựng với tính cách mạnh mẽ chứa đựng nhiều trăn trở. Bà Mi Ja là trụ cột trong gia đình và mẹ của ba cô con gái bướng bỉnh.

Nhìn chung, Welcome to Samdal-ri là một bộ phim đáng khen ngợi cả về nội dung và hình ảnh. Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, bộ phim là liều thuốc quý giá giúp chữa lành những trái tim chịu nhiều tổn thương. Hiện, bộ phim còn 6 tập trước khi kết thúc, Yong Pil và Sam Dal sẽ còn trải qua không ít khó khăn trước khi có một cái kết viên mãn.