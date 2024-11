Phim của Huỳnh Hiểu Minh rút khỏi rạp

"The Wig" do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính rút rạp sau chưa đầy 2 tuần công chiếu. Phim bị khán giả lạnh nhạt, phần lớn do lùm xùm đời tư của nam chính và bạn gái.

Ngày 27/11, tờ Sinchew đưa tin bộ phim The Wig của Huỳnh Hiểu Minh phải rời rạp sau chưa đầy 2 tuần khởi chiếu vì bán vé ế ẩm. Tác phẩm chỉ thu về 4,1 triệu NDT, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của nhà sản xuất. Những ngày gần đây, phim không bán được vé và phải âm thầm rút khỏi các hệ thống rạp. Trình làng từ 16/11, The Wig không lọt vào top 10 phim ăn khách nhất tại phòng vé Trung Quốc. Kết thúc tuần mở màn, tác phẩm chỉ dắt túi khoảng 3 triệu NDT, con số đáng thất vọng so với chi phí sản xuất 100 triệu NDT. Thành tích này kém xa so với nhiều đối thủ khởi chiếu cùng thời điểm, thậm chí là những phim đã trình làng trước đó nhiều tuần như Venom 3, Cesium Fallout hay The Young Couple Apartment... Theo Sinchew, Huỳnh Hiểu Minh đã lăn xả hết mình cho dự án điện ảnh này. Anh thậm chí giảm 15 kg, hay chấp nhận cạo trọc đầu để đóng phim. Trước khi bấm máy, tài tử nặng khoảng 80 kg, với vóc dáng vạm vỡ. Để hóa thân nhân vật đúng như kịch bản, anh phải áp dụng phương pháp ép cân cực đoan, suốt nhiều tuần liền chỉ uống nước rau củ và hạn chế nạp protein. Phim của Huỳnh Hiểu Minh phải rời rạp sớm, gây thua lỗ. Ảnh: Weibo. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Huỳnh Hiểu Minh, The Wig vẫn không được khán giả đón nhận. Giới quan sát cho rằng tác phẩm bị lạnh nhạt một phần do nội dung khó tiếp cận với đại chúng. Chuyện phim khám phá việc con người trong xã hội hiện đại quá chú trọng vẻ bề ngoài. Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh là một người chìm đắm trong chiếc mặt nạ giả tạo, che giấu sự yếu đuối bên trong thông qua việc đội tóc giả. Nội dung phim bị nhận xét nhàm chán, kém thu hút so với dàn đối thủ ngoài rạp. Ngoài ra, tiết tấu phim bị đánh giá chậm chạp, lê thê. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến khán giả quay lưng với The Wig được cho là lùm xùm đời tư của Huỳnh Hiểu Minh cùng bạn gái Diệp Kha. Cả hai liên tục vướng tranh cãi thời điểm trước khi bộ phim ra rạp. Tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm, Huỳnh Hiểu Minh thậm chí đã cúi đầu xin lỗi công chúng. Song, nhiều khán giả vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của nam diễn viên và quyết định không ra rạp xem phim. Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ. Vì sao phim Liên Minh Huyền Thoại gây sốt toàn cầu Không phải ngẫu nhiên "Arcane" thống trị Netflix nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ cốt truyện hấp dẫn cùng hình ảnh đột phá, series chinh phục đông đảo khán giả và giới phê bình. Phim có Hồng Đào, Thùy Tiên nhiều sạn và hạn chế "Linh miêu" cho thấy nỗ lực của ê-kíp khi cài cắm nhiều nét văn hóa bản địa. Song, phim còn bộc lộ không ít hạn chế với kịch bản nhiều sạn, cảnh hù dọa kém ấn tượng. 'Linh miêu' thu hơn 40 tỷ đồng Sự xuất hiện của “Linh miêu” hâm nóng rạp Việt. Phim dẫn đầu phòng vé, song cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều.