Phim của Huỳnh Hiểu Minh ế vé

Huỳnh Hiểu Minh vướng lùm xùm đời tư, nên nhiều khán giả quay lưng, khiến phim mới "The Wig" bán vé ế ẩm.

The Wig, bộ phim có Huỳnh Hiểu Minh đóng chính, rơi vào cảnh ế vé, tờ 163 đưa tin ngày 18/11. Cụ thể, sau khoảng 3 ngày mở màn, tác phẩm mới dắt túi khoảng 3 triệu NDT, con số đáng thất vọng so với chi phí sản xuất 100 triệu NDT.

Ngay từ ngày thứ 2 công chiếu, phim giảm nhiệt mạnh, bán ra chưa đầy 30 nghìn vé. Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Entgroup, The Wig thậm chí không lọt vào danh sách top 10 phim ăn khách nhất tại rạp, bị áp đảo bởi dàn đối thủ ra mắt cùng thời điểm, thậm chí là những phim đã trình làng trước đó vài tuần như Venom 3, Cesium Fallout hay The Young Couple Apartment...

Khởi chiếu cùng ngày với The Wig, To Gather Around - phim có Đặng Siêu - đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, tới nay đã bán ra gần 2 triệu vé.

Tạo hình của Huỳnh Hiểu Minh trong phim mới.

Có nhiều nguyên nhân khiến The Wig không được khán giả đón nhận.

Chuyện phim khám phá việc con người trong xã hội hiện đại quá chú trọng vẻ bề ngoài. Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh là một người chìm đắm trong chiếc mặt nạ giả tạo, che giấu sự yếu đuối bên trong thông qua việc đội tóc giả.

Nội dung phim bị nhận xét nhàm chán, không thu hút so với dàn đối thủ đang chiếu tại rạp. Với chủ đề mang tính châm biếm, giễu nhại, nhưng nhiều người xem cho rằng The Wig có nhịp điệu quá chậm chạp, trong khi cốt truyện kém sức hút, khiến họ không thể đồng cảm.

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích bết bát của The Wig. Khoảng thời gian gần đây, chuyện đời tư của tài tử cùng bạn gái Diệp Kha bị khán giả chỉ trích, dẫn đến việc nhiều người không muốn ra rạp xem phim của Huỳnh Hiểu Minh.

Vậy nên, dù chiến dịch quảng bá rầm rộ, The Wig vẫn bị lạnh nhạt, không được đón nhận như kỳ vọng. Thậm chí, việc Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái liên tục vướng lùm xùm trước thời điểm The Wig ra mắt khiến không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm về phim. Họ cho rằng đó là chiêu trò quảng cáo, PR, chứ The Wig thực chất không phải một phim điện ảnh chất lượng, được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.