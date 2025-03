Phim 18+ của cha đẻ 'Ký sinh trùng' bùng nổ

"Mickey 17" gây sốt tại quê nhà với doanh thu mở màn ấn tượng, lên tới hơn 6 tỷ won chỉ sau 2 ngày.

Ngày 2/3, tờ Sport Chosun đưa tin bộ phim Mickey 17 của đạo diễn Bong Joon Ho ngay khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt tại quê nhà Hàn Quốc. Tác phẩm bán ra hơn 617 nghìn đầu vé chỉ trong 2 ngày, hiện dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu.

Theo KOBIS (đơn vị thống kê phòng vé Hàn Quốc), doanh thu Mickey 17 đã vượt 6,12 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD ) và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Tốc độ kiếm tiền của phim tỏ ra áp đảo dàn đối thủ cạnh tranh ngoài rạp. Bên cạnh đó, tỷ lệ lấp đầy ghế của Mickey 17 cũng rất cao, gần chạm mốc 60%.

Riêng trong ngày 1/3, Mickey 17 dắt túi gần 3,6 tỷ won, với khoảng 356 nghìn đầu vé được bán ra. Ở vị trí á quân phòng vé Hàn, Captain America: Brave New World kiếm được khoảng 420 triệu won trên 44 nghìn vé bán.

Robert Pattinson đóng chính trong Mickey 17. Ảnh: Warner Bros.

Mickey 17 ra mắt tại Hàn Quốc từ ngày 28/2, đánh dấu sự trở lại của Bong Joon Ho, đạo diễn từng giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim quốc tế Cannes và tượng vàng Oscar với bom tấn Ký sinh trùng (2019).

Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết Mickey 7 của tác giả người Mỹ Edward Ashton, theo chân Mickey (Robert Pattinson), người đàn ông được nhân bản nhiều lần trong một nhiệm vụ thuộc địa hóa không gian. Cứ mỗi khi một phiên bản của nhân vật này chết đi, anh ta sẽ được tái tạo cơ thể mới với phần lớn ký ức còn sót lại.

Tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng/giật gân, gắn nhãn 18+ vì các cảnh máu me, bạo lực. Ban đầu, dự án được ấn định lịch chiếu vào 29/3/2024. Song, khán giả nhanh chóng đặt nghi vấn khi không có bất kỳ trailer chính thức nào được tung ra kể từ sau đoạn teaser phát hành cuối năm 2022. Lý do phim phải lùi lịch phát hành 1 năm do ảnh hưởng hưởng bởi cuộc đình công của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ vào năm 2023.

Mickey 17 gây chú ý vì sự góp mặt của tài tử Robert Pattinson, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Steven Yeun, Naomi Ackie, Mark Ruffalo và Toni Collette. Sau các buổi chiếu đầu tiên, bộ phim đang nhận phản hồi rất tích cực với nhiều lời khen về ý tưởng, cốt truyện.