Philippines dự báo có thêm 9 cơn bão trong năm 2025

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quan chức Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết người dân trong khu vực nên chuẩn bị tinh thần đón 5-9 cơn bão trong 3 tháng cuối năm.

Siêu bão Ragasa. Ảnh: SSEC/CIMSS/University of Wisconsin–Madison.

Phó giám đốc Marcelino Villafuerte II chia sẻ Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự đoán có 2-4 cơn bão đổ bộ vào nước này trong tháng 10, 2-3 cơn bão vào tháng 11 và 2 cơn bão vào tháng 12.

“Do đó, chúng tôi dự báo có 5-9 cơn bão trước khi kết thúc năm 2025”, Phil Star dẫn lời ông Villafuerte cho hay.

Tính trong năm 2025, Philippines đã ghi nhận 15 cơn bão đổ bộ, trong đó có bão Opong tàn phá diện rộng ở Masbate, Mindoro và nhiều khu vực khác của đất nước.

"Trung bình, Philippines hứng chịu từ 19-20 cơn bão. Nếu cộng thêm 5-9 cơn bão dự kiến như trên, con số vẫn ở mức trung bình”, ông Villafuerte nói thêm, cho biết các khu vực ở Visayas và Mindanao thường bị bão tấn công vào quý cuối cùng của năm.

bao tai philippines anh 1

Dự báo của Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines về số lượng các cơn bão từ nay đến cuối năm 2025.

Vừa trải qua 3 cơn bão hồi tháng 9, Philippines chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 16. Theo PAGASA, áp thấp nhiệt đới Paolo hình thành ở phía đông tỉnh Catanduanes vào sáng 1/10, với sức gió duy trì tối đa 45 km/h và giật lên tới 55 km/h.

Hiện tại, áp thấp di chuyển về phía tây với tốc độ 25 km/h, với sức gió mạnh lan xa tới 360 km tính từ tâm bão. PAGASA dự báo Paolo sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 3/10 tại tỉnh Isabela hoặc phía bắc Aurora.

Áp thấp dự kiến tiếp tục mạnh lên trên vùng biển Philippines, có thể đạt đến cường độ bão mạnh vào ngày 3/10 và thậm chí thành bão cấp cuồng phong trước khi đổ bộ.

Những cuốn sách về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Trí Ân

bão tại philippines Bão Philippines philippines paolo bão

