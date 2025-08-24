Phiên livestream sầu riêng có gì mà khách đổ xô mua hơn 60 tấn?

|
Ngày 24/8, bà Ngô Thị Minh Trinh - Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk (giữa) - cùng bà con nông dân tổ chức livestream giới thiệu và bán sầu riêng.
|
Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đậm chất văn hoá của bà con nơi đây, bao gồm diễn tấu cồng chiêng và điệu múa xoang truyền thống của người Êđê.
|
Tiếp nối là tiết mục đàn tính hát then của bà con người Tày sinh sống trên địa bàn. Qua đây bà con buôn làng lan toả các giá trị văn hoá dân tộc đến đông đảo cộng đồng trên cả nước. Phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác.
|
Phiên livestream đánh dấu một bước đi mới trong hành trình đưa nông sản địa phương lên không gian số. Đây là một hoạt động nổi bật thuộc Đề án “Mỗi xã, phường một KOL - đưa sản vật, cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số”, do tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
|
Phiên livestream được thực hiện ngay tại vườn sầu riêng và không có sự tham gia của các KOL. Qua đây khẳng định năng lực tự chủ về nội dung, khả năng vận hành và cam kết chất lượng của địa phương.
|
“Sầu riêng của mẹ” là sản phẩm nông sản tiêu biểu của xã Ea Knuếc, gắn liền với sự cần cù, bền bỉ của người nông dân buôn làng Tây Nguyên. Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho hay, phiên livestream không phải để nổi tiếng hay làm giàu cho ai mà để học tập, học chuyển đổi số từ bình dân học vụ số cùng với bà con buôn làng.
|
Thông qua phiên livestream, chính quyền và người dân xã Ea Knuếc mong muốn nâng cao giá trị thương hiệu nông sản, khẳng định vị thế của sầu riêng địa phương trên bản đồ nông sản cả nước; đồng thời lan tỏa hình ảnh về một vùng đất giàu bản sắc, đang nỗ lực vươn lên bằng sức mạnh của chuyển đổi số.
|
Theo ban tổ chức, mặc dù hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua chỉ là con số nhỏ so với tổng sản lượng xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk, nhưng phiên livestream mang đến cho khán giả trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiện đại, minh bạch và tiện lợi.
|
Sự kiện cũng là dịp để người nông dân trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương, vốn đang phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.
|
Theo Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk, toàn tỉnh có gần 39.400 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 400.000 tấn. Sầu riêng địa phương đã có mặt tại khoảng 20 thị trường trên thế giới, trong đó 70-80% xuất khẩu sang Trung Quốc.
|
Tỉnh Đắk Lắk đã và đang xây dựng đề án phát triển cây ăn quả chủ lực, trong đó có sầu riêng. Chính quyền khuyến cáo nông dân sản xuất theo quy hoạch, không nên phát triển tự phát, thiếu kiểm soát. Cần chọn những vùng đất có điều kiện phù hợp để trồng một cách bài bản.