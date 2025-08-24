Phiên livestream sầu riêng có gì mà khách đổ xô mua hơn 60 tấn?

“Sầu riêng của mẹ” là sản phẩm nông sản tiêu biểu của xã Ea Knuếc, gắn liền với sự cần cù, bền bỉ của người nông dân buôn làng Tây Nguyên. Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho hay, phiên livestream không phải để nổi tiếng hay làm giàu cho ai mà để học tập, học chuyển đổi số từ bình dân học vụ số cùng với bà con buôn làng.