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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

Sách hay Ebook

Phiên bản tốt nhất của chính mình

  • Thứ bảy, 14/11/2026 18:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tự học những điều mới mẻ mang đến cho chúng ta những niềm vui nhỏ bé âm thầm. Tự học giúp bạn phá vỡ những giới hạn của bản thân, để lộ ra phiên bản tốt nhất của chính mình.

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Tự học là cơ hội để chúng ta phá vỡ những giới hạn của bản thân. Ảnh minh họa: R.K.

Tôi từng đọc cuốn sách có tên Con đường ít người đi: Hành trình trưởng thành của tâm trí, tác giả là bác sĩ tâm lý người Mỹ. Đến giờ, vẫn nhớ một câu trong cuốn sách, đại ý là: Khi một người có khó khăn cần khắc phục, kỹ năng đầu tiên phải học chính là “kiềm chế cảm giác hài lòng”.

Kiềm chế cảm giác hài lòng chính là từ bỏ sự hưởng thụ ở giai đoạn hiện tại, chịu đựng gian khổ, cố gắng học hỏi, trưởng thành, để được hài lòng trong tương lai. Nhưng thực tế, rất nhiều người không làm được điều này, khi nhận ra cuộc đời cay đắng, họ tìm đủ mọi cách để tạo cho bản thân cảm giác ngọt ngào.

Điều đáng sợ nhất của con người chính là chẳng làm gì, nhưng cứ động một cái là tự khen ngợi bản thân.

Bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại, lại khiến bản thân trong tương lai đau khổ.

Thời gian học trong trường quân sự là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi: Không có tự do, không có hy vọng.

Khi nhận ra vất vả khổ sở là điều buộc phải chấp nhận, tôi hiểu rằng cuộc đời vốn lắm đắng cay, vậy hãy cứ để bão tố ập đến dữ dội hơn một chút. Vì thế, tôi bắt đầu học tập, học tất cả mọi thứ: Kỹ năng máy tính, văn chương, toán học, tiếng Anh,... Sau này, tôi phát hiện, học tập là cách dễ dàng nhất để phá vỡ vòng tròn giới hạn cuộc sống.

Luôn có một kỹ năng cho phép bạn bứt phá khỏi vòng tròn hiện có để đến một tầm cao hơn. Nhưng mọi người xung quanh tôi lúc đó đều đang tự thưởng bản ngã khốn khổ của họ, bằng chơi game, đánh bài, hút thuốc, uống rượu,...

Quả nhiên, cuộc đời không dám động đến tôi nữa, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau này, hiểu ra cái gọi là kiềm chế cảm giác hài lòng, chính là một năng lực mỗi cao thủ đều có, những người này luôn hướng tầm mắt ra xa, biết rằng nỗi khổ hiện tại là vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Họ hy sinh thời gian nghỉ ngơi, kiên trì dậy sớm, cuối cùng thi đỗ nghiên cứu sinh.

Họ hy sinh niềm vui nếm thức ăn ngon, kiên trì tập thể dục, cuối cùng giảm cân thành công.

Họ hy sinh khoảng thời gian vui chơi điên cuồng, tự học một mình, cuối cùng bước ra khỏi vòng tròn giới hạn của cuộc sống.

Đây đều là ví dụ cho việc kiềm chế cảm giác hài lòng.

Chính sự kiềm chế này mang đến cho họ một thế giới rộng lớn hơn.

Cho đến giờ, tôi vẫn nằm mơ thấy chính mình của quá khứ, cậu ta ngồi một mình trong phòng tự học, mở sách ra, ghi chép từng chương; thư viện không một bóng người, cậu ta đọc thầm từ mới; phòng học trống không, cậu đứng đối diện với bức tường đọc to các bài văn.

Nếu như có thể nói chuyện với mình lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ bước đến và nói rằng: “Thượng Long, giỏi lắm, hãy tiếp tục chăm chỉ, tôi sẽ đợi cậu ở tương lai.”

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Tự học Kiềm chế Hài lòng Tương lai Kiên trì Ngọt ngào

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