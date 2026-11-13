Cách tốt nhất để tận hưởng cuộc đời

Để sống một đời không hối tiếc, chúng ta nên trân trọng hiện tại. Sống và nỗ lực hết mình cho hiện tại là cách giản đơn nhất để bạn tận hưởng cuộc đời.

Hãy tận hưởng từng khoảng khắc của cuộc đời và sống hết mình cho hiện tại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 39.

Nhiều người nói ba mươi tuổi là một đường ranh giới: Tiến về phía trước là trung niên; ngoảnh đầu nhìn lại, mỗi ngày đều là tuổi trẻ.

Tôi không đồng ý với quan điểm này lắm, đối với những người vẫn đang đi trên đường, dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn là trẻ. Còn đối với người lãng phí thời gian, đã sớm bước vào độ tuổi trung niên rồi.

Hãy nghĩ lại xem, khi còn trẻ, chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian?

Lúc học cấp ba, chúng ta mong tốt nghiệp, khi học đại học, chúng ta mong đi làm, khi làm việc, chúng ta mong nghỉ ngơi. Chúng ta mãi mãi mong ngóng, chờ đợi, không bao giờ sống với hiện tại, còn quên mất tương lai của mình, cứ hướng về quá khứ, thậm chí tự quát lên với mình: “Ngươi có thể đừng trông đợi vào ta có được không? Ta còn đang mong chờ ở ngươi đây!”

Tương tự vậy, một người luôn hoài niệm quá khứ tuyệt vời, không bao giờ biết trân trọng thời điểm hiện tại cũng không phải là người có cách sống tốt nhất.

Một người bạn từng nói, cậu không cần đợi đến tuổi năm mươi mới hối tiếc cuộc đời ba mươi tuổi, cũng không nhất thiết khi ba mươi tuổi mới nuối tiếc mối tình thuở mười tám.

Cách tốt nhất là đừng chờ đợi, hãy tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại và phấn đấu. Đừng đợi đến khi ba mươi mới đi mua những thứ mình yêu thích hồi mười tám. Đừng đợi đến bốn mươi tuổi mới theo đuổi người con gái mình yêu khi hai mươi. Đừng đợi đến năm mươi tuổi mới làm những điều đặc biệt mong muốn khi ba mươi tuổi.

Vì thời gian không chờ bất cứ ai.

Ba mươi tuổi, bạn có tiền, nhưng phát hiện ra niềm yêu thích chơi Lego khi mười tám tuổi đã vô nghĩa; bốn mươi tuổi mua được nhà, mới biết người con gái mình yêu lúc hai mươi đã đi lấy chồng; năm mươi tuổi, có thời gian, mới nhận ra trò nhảy bungee1 hồi ba mươi muốn thử đã vượt quá giới hạn cơ thể mất rồi.

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời là hối hận, vì quá khứ đã không làm hết mình, vì đã đi sai đường, theo sai người, nhưng tuổi trẻ không bao giờ quay lại.

Tôi thường chia sẻ với nhiều bạn học viên, khi còn trẻ, nhất định phải nhanh chóng tiến bộ, phải quên ăn quên ngủ để tăng tốc. Có như thế, mới có thể vượt thời gian, vượt qua nhiều người, trong những năm tháng còn tương đối trẻ trung, hãy thu lượm tài nguyên để trưởng thành, chín chắn hơn.

Được như thế, những tiếc nuối sẽ ít đi. Vậy nếu thất bại thì sao?

Yên tâm đi, tất cả những thất bại đều sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn trong tương lai.