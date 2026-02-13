Phía sau Tết An Chill của kính mắt Anna - gọng kính là cầu nối cảm xúc

Giữa nhịp sống nhanh, tinh thần Tết An Chill của kính mắt Anna chạm đến người trẻ với cách tiếp cận nhẹ nhàng, đề cao cảm xúc cá nhân và tận hưởng Tết theo cách riêng.

Bộ sưu tập không chỉ phản ánh xu hướng sống đúng với chính mình, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách Gen Z lựa chọn giá trị gắn bó với ngày Tết.

Vì sao lại là Tết An Chill?

Không rộn ràng và áp lực, Tết An Chill mở ra không gian Tết rất khác: Chậm rãi, thoải mái và gần với cảm xúc thật hơn.

Kính mắt Anna ra mắt bộ sưu tập Tết An Chill với thông điệp ý nghĩa.

Trong bối cảnh người trẻ đối mặt nhiều áp lực vô hình mỗi dịp cuối năm - từ công việc, tài chính đến kỳ vọng xã hội - kính mắt Anna chọn kể câu chuyện khác: Tết của sự thoải mái, an yên và tự do thể hiện cá tính.

Bộ sưu tập Tết An Chill được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Các thiết kế trong Tết An Chill hướng đến tính ứng dụng cao, dễ đeo, dễ phối và phù hợp nhiều phong cách. Từ tối giản, thanh lịch đến năng động, phóng khoáng, mỗi mẫu kính mang tinh thần linh hoạt, đúng với nhịp sống của người trẻ hiện đại.

Tết An Chill tạo cơn sốt nhờ loạt KOL

Bộ sưu tập Tết An Chill ghi dấu ấn với cộng đồng Gen Z nhờ sự đồng hành của nhiều gương mặt quen thuộc. Bình An - Phương Nga, Việt Phương Thoa, Trịnh Hà Vy, Huy Ren, Hàn Hằng, Túc Anh Hoa, Hào Lý, Noel… mang sắc thái cá tính khác nhau nhưng chung tinh thần: Thoải mái là chính mình trong dịp Tết.

Tết An Chill tạo cơn sốt nhờ sự cộng hưởng từ KOL.

Thông qua hình ảnh của KOL, chiến dịch lan tỏa thông điệp đón Tết theo cách riêng. Đó là nơi mỗi cá tính đại diện cho cách “chill” khác nhau, từ nhẹ nhàng, an yên đến năng động, phóng khoáng. Họ đóng vai trò dẫn dắt xu hướng, giúp tinh thần Tết An Chill được định hình rõ ràng và dễ nhận diện với người trẻ.

Nhiều bạn trẻ và KOL lựa chọn Tết An Chill làm quà tặng đầu năm.

Song song đó, loạt KOC như Doanh Phạm Huyền Ngọc, Jolie Bận Xinh, thaohuongssh, cặp đôi Ngọc Minh - Giỏi Lee, Thuyên và Liêm... mở rộng độ lan tỏa của chiến dịch bằng khung hình đời thường, gần gũi. Kính mắt xuất hiện trong tình huống quen thuộc, từ sinh hoạt hàng ngày đến buổi gặp gỡ đầu năm, giúp bộ sưu tập trở nên gần gũi hơn với Gen Z.

Sắc thái Tết song hành trong hai BST

Thông điệp của Tết An Chill thể hiện qua hai bộ sưu tập với hai sắc thái riêng biệt. An Collection lấy cảm hứng từ mong cầu bình an đầu năm, tập trung vào ngôn ngữ thiết kế tối giản, form dáng cân bằng, màu sắc dịu nhẹ và dễ đeo. Mỗi thiết kế hướng đến cảm giác an tâm, nhẹ nhàng và sự thoải mái trong ngày đầu năm mới.

Trong khi đó, Chill Collection mang đến sắc thái trẻ trung và phóng khoáng, với bảng màu tươi sáng cùng chi tiết phá cách vừa đủ. Bộ sưu tập trở thành điểm nhấn cho khoảnh khắc Tết vui vẻ, năng động, phản ánh tinh thần tận hưởng linh hoạt của người trẻ.

Các thiết kế trong bộ sưu tập Tết An Chill.

Không đặt ra khuôn mẫu cố định cho ngày Tết, Tết An Chill mở ra nhiều cách cảm nhận khác nhau. Đó là nơi mỗi người trẻ chọn nhịp sống phù hợp, dù là an yên chậm rãi hay rộn ràng năng động. Quan trọng hơn cả, Tết vẫn là khoảng thời gian để trở về, kết nối và tận hưởng điều giản dị theo cách riêng.