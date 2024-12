Phía sau những concert thu hàng trăm tỷ đồng của 60 anh trai

Các concert anh trai diễn trong thời gian ngắn đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả tới xem. Đây là điều chưa từng có ở thị trường nhạc Việt.

Trong danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố ngày 16/12, các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” được nhắc tới. Thành công vang dội của 6 concert từ 2 chương trình anh trai đã thắp lên nhiều hy vọng cho thị trường âm nhạc với những đêm nhạc quy mô lớn.

Thành tích 'vô tiền khoáng hậu'

Theo công bố của ban tổ chức vào tối 16/12, 2 concert của chương trình Anh trai “say hi” diễn ra ngày 7/12 và 9/12 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé). Con số trên chính thức xô đổ kỷ lục của BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 7/2023. 2 đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc thời điểm đó thu hút khoảng 67.000 người với doanh thu hơn 13 triệu USD (khoảng 333 tỷ đồng ) và tỷ lệ bán vé là 100%. Như vậy, Anh trai “say hi” đã thiết lập kỷ lục mới với con số 90.000 khán giả cho 2 đêm nhạc cũng tại sân Mỹ Đình.

Tính toán một cách đơn giản dựa trên tiền vé trung bình với lượng khán giả, 2 đêm concert có thể thu về khoảng 207 tỷ đồng , chưa kể tài trợ. Đương nhiên, đây là con số ước chừng và chưa chính xác bởi thiếu đi dữ liệu cụ thể của từng khu nhưng nó phần nào phản ánh thành công chưa từng có ở thị trường âm nhạc.

Anh trai “say hi” là game show đầu tiên tổ chức liên tiếp 4 concert ở 2 thành phố lớn. Ở 2 concert tại TP.HCM, chương trình này công bố thu hút 78.000 khán giả. Khi đó, con số này được đánh giá là khó tin và bài đăng sau đó cũng bị xóa bỏ. Do đó, con số 78.000 đến nay vẫn là thắc mắc chưa có lời giải đáp.

Concert Anh trai "say hi" thu hút 90.000 khán giả cho 2 đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, với việc cháy vé ngay khi mở bán và khán giả đứng chật kín sân, 2 concert được dự đoán thu hút khoảng 30.000-40.000. Thế nhưng, Anh trai “say hi” chưa dừng ở con số 4. Vừa qua, ê-kíp sản xuất xác nhận tổ chức đêm nhạc thứ 5. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được thông báo.

Lần đầu tiên Vpop có 6 concert lớn được tổ chức chỉ trong khoảng 3 tháng, mà đêm nhạc nào cũng đạt tới hàng chục nghìn khán giả và quy mô hoành tráng. 4 concert đã nhắc tới của Anh trai “say hi”. Hai concert còn lại đến từ đối thủ đối đầu trực diện với Anh trai “say hi” suốt thời gian qua là Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ở TP.HCM, Anh trai vượt ngàn chông gai đạt khoảng 20.000 khán giả. Với đêm nhạc vào tối 14/12 ở Hưng Yên, ê-kíp chưa công bố số khán giả vào xem nhưng đơn vị này thông báo có khoảng 130.000 lượt khách tới địa điểm tổ chức vào ngày concert diễn ra.

Đặc biệt, tất cả concert đều được đầu tư hoành tráng, thậm chí không hề kém cạnh quy mô của đêm nhạc BlackPink cách đây hơn một năm. Anh trai “say hi” tạo ấn tượng về mặt âm thanh, khâu kiểm soát khán giả, an ninh chỉn chu, chuyên nghiệp. Ý tưởng sân khấu cũng đa dạng, mới mẻ, thỏa mãn kỳ vọng của khán giả về cả phần nghe và phần nhìn.

Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai hoành tráng về thiết kế sân khấu, đồ họa, hiệu ứng và ánh sáng. Tuy nhiên, concert này còn nhiều bất cập cần khắc phục, điển hình là khâu âm thanh khá tệ và an ninh quá lỏng lẻo.

Thách thức phía sau

Sự thành công vượt trội của các concert anh trai đã mở đường cho rất nhiều hoạt động khác có lợi cho sự phát triển của thị trường âm nhạc. Điển hình nhất là hình thức tổ chức fan meeting, tức những buổi gặp gỡ, giao lưu của nghệ sĩ với người hâm mộ. Những sự kiện này thường có quy mô khoảng vài trăm khán giả với mức giá không hề nhỏ, mà ở đó nghệ sĩ có thể trình diễn, chơi trò chơi, kết nối với khán giả một cách thoải mái, gần gũi hơn.

Rất nhiều anh trai bước ra từ 2 chương trình đã tổ chức những buổi fan meeting như thế trong thời gian qua, chẳng hạn Quang Hùng MasterD, RHYDER, Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch… Sắp tới, Anh Tú Atus và Quân A.P cũng có những buổi gặp mặt fan. Trong đó, fan meeting của Quân A.P có mức giá cao nhất trong dàn anh trai. Sự kiện này có 4 hạng vé dao động từ 499.000 đồng tới 3,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó là nhiều concert chuẩn bị diễn ra, ngoài đêm nhạc thứ 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP.HCM, đêm thứ 5 của Anh trai “say hi”, sắp tới, khán giả Việt còn có concert Rap Việt hay concert Rise Of The Underdogs 2 của team BRay. So với năm ngoái, ê-kíp BRay tiết lộ Rise Of The Underdogs năm nay được thực hiện với quy mô hoành tráng hơn, dự kiến lên đến hơn 7.000 người. Sự kiện chính thức diễn ra vào 10/1/2025 tại TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên rơi vào tình trạng cháy vé. Giá vé được đẩy lên cao gấp 2, 3 lần. Ảnh: Thế Bằng.

Liên tiếp sự kiện âm nhạc diễn ra trong thời gian ngắn mở ra trước mắt người hâm mộ nhiều hy vọng về sự bùng nổ của thị trường Vpop, ít nhất là trong lĩnh vực tổ chức đêm nhạc, concert. Tuy nhiên, thực tế, việc này vẫn còn nhiều thách thức.

Còn nhớ sau concert BlackPink thành công vang dội với hơn 67.000 người xem, K-Pop Open Air #2 tại Mỹ Đình bị hủy bỏ sát ngày mà đến nay khán giả vẫn chưa đòi được tiền.

Tương tự, K-Time Live In Hanoi được lên lịch diễn ra vào 16-17/11 cũng tại sân Mỹ Đình rơi vào tình trạng ế ẩm để rồi phải hủy bỏ. Việc K-Time Live In Hanoi bị hủy đã sớm được phần đông khán giả dự đoán khi danh sách nghệ sĩ quá mờ nhạt. Với danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm The New Six, Hyolin, Apink, Super Junior L.S.S, Super Junior D.E cho ngày 16/11 và TripleS, ONF, Hwasa, Onew, Highlight ngày 17/11, K-Time Live In Hanoi khó lòng lấp đầy sân Mỹ Đình với mức vé dao động từ 800.000 đồng tới 4,5 triệu đồng.

Tình cảnh trái ngược của K-Time Live In Hanoi với các concert anh trai cho thấy để có những đêm nhạc bùng nổ về doanh thu vẫn là không dễ dàng. Điều quan trọng nhất là nghệ sĩ biểu diễn trong những concert đó là ai. Với các concert anh trai, sự cháy vé đến từ rất nhiều lý do. Đầu tiên, mỗi đêm nhạc đều có ít nhất 30 nghệ sĩ với phần đông trong số đó là những gương mặt có lượng fan tương đối ổn.

Thêm vào đó, sức nóng suốt những tháng qua của 2 game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” là bệ phóng lý tưởng. Cuối cùng, chính sự đối đầu trực diện của 2 chương trình trên mọi phương diện thúc đẩy sự tò mò từ khán giả trung lập đồng thời kích thích tâm lý cạnh tranh của người hâm mộ.

Chị đẹp đạp gió đang rất được mong chờ tổ chức concert. Tuy nhiên, để có được sức nóng lớn như chương trình cùng công ty là Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi mùa 2 đang được đánh giá là giảm nhiệt về cả chất lượng âm nhạc lẫn hiệu ứng truyền thông so với mùa đầu tiên.