Phía sau 36 vườn quốc gia

Từ những chuyến đi thực tế, ông Lê Minh Hoan kể lại câu chuyện về 36 vườn quốc gia, gửi gắm thông điệp về tình yêu thiên nhiên và phát triển bền vững trong tác phẩm mới.

Tuyển tập Cảm nhận Vườn quốc gia Việt Nam vừa được ra mắt của ông Lê Minh Hoan. Ảnh: BTC.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Lê Minh Hoan vừa giới thiệu cuốn sách Cảm nhận Vườn quốc gia Việt Nam, tuyển tập những bài viết về 36 vườn quốc gia trên khắp cả nước.

Cuốn sách mới là kết quả của những chuyến đi thực tế, nơi ông "đi qua những cánh rừng, chạm tay vào từng phiến lá và cảm nhận từng hơi thở của rừng, của thiên nhiên".

Khác với một công trình khảo cứu hay cẩm nang du lịch, Cảm nhận Vườn quốc gia Việt Nam được giới thiệu như một tập tản văn giàu suy tưởng, ghi lại những rung cảm cá nhân của tác giả trước vẻ đẹp thiên nhiên và mối quan hệ giữa con người với hệ sinh thái rừng.

Trong lời tựa, TS Hà Công Tuấn, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhận định đây là "ấn phẩm văn học, kết tinh của một quá trình trải nghiệm với cảm xúc sâu lắng nhất của tác giả"

Ông cho rằng cuốn sách "không chú trọng trau chuốt hình thức, nhưng hàm chứa chiều sâu tư duy; không thiên về miêu tả cảnh quan, mà hướng tới gợi mở nhận thức" . TS Hà Công Tuấn nhận xét các vườn quốc gia hiện lên trong sách như những "thực thể sống động và có mối liên hệ chặt chẽ với đời sống con người".

Ông Lê Minh Hoan tại buổi ra mắt sách ngày 9/6 ở Hà Nội. Ảnh: BTC.

Ở góc độ quản lý ngành, PGS.TS Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - đánh giá tác phẩm không chỉ dừng lại ở những trang ghi chép về các chuyến đi mà còn mở ra những suy ngẫm về bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế rừng đa giá trị.

Trong một bài viết về Vườn quốc gia Ba Bể, ông Lê Minh Hoan chú ý miêu tả hình ảnh mặt hồ phẳng lặng, những chiếc thuyền độc mộc của người Tày đến nhịp sống gắn bó với thiên nhiên.

Tác giả gửi gắm quan niệm rằng phát triển không đồng nghĩa với thay đổi mọi thứ. "Phát triển không phải là thay đổi mọi thứ. Phát triển là biết điều gì phải giữ lại", ông viết.

Hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VOV.

Theo đơn vị giới thiệu, Cảm nhận Vườn quốc gia Việt Nam không chỉ dành cho những người làm công tác lâm nghiệp mà còn hướng đến đông đảo độc giả yêu thiên nhiên, mong muốn hiểu thêm về giá trị của rừng trong đời sống đương đại.