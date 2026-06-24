Phi công F-15 tiết lộ cảnh tượng kỳ lạ trước khi bị bắn hạ

Nếu tiết lộ này chính xác, việc phát hiện đội hình thiết bị bay không người lái (UAV) bất thường này có thể cho thấy bước tiến đáng kể trong năng lực công nghệ UAV của Iran.

Một phi công Mỹ điều khiển tiêm kích F-15, được giải cứu sau khi bị bắn hạ trên không phận Iran vào tháng 4, báo cáo rằng ông đã nhìn thấy một đội hình bất thường của các UAV Iran có hình dạng giống như một “con sứa biển” trước khi phải phóng ghế thoát hiểm

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 23/6, thông tin nêu trên được đài CNN đăng tải cùng ngày trên cơ sở trích dẫn các nguồn tin.

Trong cuộc thẩm vấn sau nhiệm vụ, phi công này được cho là đã nói với các quan chức tình báo rằng ông quan sát thấy một số UAV Iran di chuyển cùng nhau theo một mô hình giống “sứa biển”, làm dấy lên các cuộc tranh luận trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Theo báo cáo, nếu thông tin này là chính xác, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một bước tiến quan trọng trong công nghệ UAV của Iran.

Một nguồn tin nắm rõ lời khai cho biết đó là “nhiều UAV được kết nối với nhau và di chuyển như một thực thể thống nhất, trong đó các UAV nhỏ hơn nằm bên dưới những UAV hơn như các xúc tu”.

Nguồn tin này nói thêm: “Đó đúng là thứ quái dị như người ngoài hành tinh vậy”.

Theo báo cáo, một nguồn tin khác cho biết phi công đã nhìn thấy “một bãi mìn của UAV” trên bầu trời.

Các nhà điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân khiến chiếc tiêm kích F-15 bị bắn hạ, nhưng các đánh giá ban đầu cho rằng đội hình UAV này có thể đã hỗ trợ Iran trong việc bắn rơi chiếc F-15.

Theo báo cáo, các quan chức tình báo Mỹ có quan điểm khác nhau về lời kể của phi công cũng như mức độ đáng tin cậy của thông tin này.

Trong quá trình thẩm vấn, các quan chức được cho là đã hỏi: “Anh có chắc mình đã nhìn thấy đúng những gì mình nói là đã nhìn thấy không?”

Vào hôm 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-15 trên bầu trời miền Trung Iran vào sáng cùng ngày bằng các hệ thống phòng không.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh và video được cho là ghi lại hiện trường vụ rơi, bao gồm các bộ phận máy bay và một vật thể trông giống ghế phóng thoát hiểm.

Các báo cáo ban đầu cho biết cả hai phi công đã nhảy dù trước khi máy bay rơi trong lãnh thổ Iran, nhưng tình trạng của họ chưa được xác định rõ ngay sau đó.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Trước đó, trong cuộc chiến, ba máy bay F-15 đã bị mất trong một sự cố riêng do hỏa lực nhầm từ hệ thống phòng không Kuwait, nhưng toàn bộ phi hành đoàn đều thoát hiểm an toàn.

Nhà Trắng cũng xác nhận vụ việc hôm 3/4 khi người phát ngôn Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về tình hình.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News hôm 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cho rằng việc một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ - trong khi hoạt động tìm kiếm một thành viên tổ bay vẫn đang tiếp diễn - sẽ tác động đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran.

Ông nói với phóng viên Garrett Haake: “Không, hoàn toàn không. Không, đó là chiến tranh”.