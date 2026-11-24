Trong khi nhóm sedan hạng B chịu sức ép ngày càng lớn từ các mẫu xe gầm cao, Vios vẫn duy trì mức tiêu thụ ổn định, thậm chí tăng đều trong 3 tháng gần nhất.

Theo số liệu bán hàng được VAMA công bố, Toyota Vios bán 659 xe trong tháng 10. Bình quân trong 10 tháng, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 760 xe mỗi tháng.

Lợi thế về chi phí ban đầu

Khách hàng sedan hạng B chủ yếu thuộc 2 nhóm. Đầu tiên là người mua ôtô lần đầu, kế đến là người mua để kinh doanh vận tải như chạy xe công nghệ, xe ghép liên tỉnh. Với cả hai, chiếc xe là khoản chi lớn, nên số tiền bỏ ra lúc mua có sức nặng trong quyết định.

Toyota Vios duy trì mức tiêu thụ ổn định.

Ba phiên bản của Vios chia theo các nhu cầu này. Phiên bản 1.5E MT số sàn cho tài xế dịch vụ cần kiểm soát chi phí, bản 1.5E CVT cho người mới lái, bản 1.5G CVT với 7 túi khí và gói an toàn Toyota Safety Sense cho gia đình. Giá niêm yết lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng, được xem là mức giá phù hợp và dễ lựa chọn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Tuy nhiên, con số này còn thêm phần nhẹ gánh với chính sách hỗ trợ liên tiếp của Toyota được áp dụng từ đầu năm đến nay. Đó là ưu đãi lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá xe tại TP.HCM và phần lớn địa phương.

Diễn biến doanh số đi cùng các mức hỗ trợ này. Nửa đầu năm, Vios bán bình quân khoảng 758 xe mỗi tháng. Tháng 7, tháng đầu tiên hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, doanh số tăng lên 968 xe. Sang tháng 8, khi sức mua toàn phân khúc chững lại, Vios vẫn dẫn đầu với 656 xe, cao hơn nhiều đối thủ trong phân khúc.

Chi phí mua Toyota thêm phần nhẹ gánh với chính sách hỗ trợ liên tiếp được áp dụng từ đầu năm đến nay.

Bước sang tháng 11, chính sách khuyến mại lại được chia thành 2 phương án để người mua chủ động lựa chọn ưu đãi phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Gói hỗ trợ 1 là ưu đãi lãi suất vay kéo dài trong 24 tháng với 0% cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo. Gói hỗ trợ 2 là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, quy đổi tương đương đến 54 triệu đồng.

Hai gói ứng với 2 cách mua xe. Nhóm khách hàng trả thẳng được giảm ngay khoảng 10% giá trị xe, còn người vay được miễn lãi đúng giai đoạn dư nợ cao nhất, khi tiền lãi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mỗi kỳ trả góp.

Giá trị sử dụng tính bằng năm

Giá mua chỉ là khoản chi đầu tiên. Tổng chi phí sở hữu còn gồm nhiên liệu, bảo dưỡng và phần giá trị mất đi khi bán lại.

Với nhiên liệu, động cơ 1.5L Dual VVT-i tiêu thụ 5,77-6,02 lít/100 km đường hỗn hợp. Theo giá xăng hiện tại khoảng 20.000 đồng/lít, mỗi 100 km tốn khoảng 115.000-120.000 đồng. Với xe chạy dịch vụ, khoản này nhân lên đáng kể theo quãng đường mỗi tháng cũng giúp chủ xe tiết kiệm được đáng kể khoản chi phí đầu tư.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, Vios đạt doanh số lũy kế 276.244 xe tính đến tháng 9/2026, cao hàng đầu trong các mẫu ôtô từng bán tại Việt Nam. Lượng xe lớn tạo ra thị trường mua bán lại rộng. Vios đời 2016 hiện có giá giao dịch trung bình khoảng 320 triệu đồng - tức sau khoảng 10 năm vẫn giữ hơn một nửa giá niêm yết ban đầu.

Với bảo dưỡng, tính đến đầu năm, Toyota Việt Nam có 87 đại lý, chi nhánh và trạm dịch vụ ủy quyền tại 31/34 tỉnh/thành phố, cho phép phần lớn chủ xe bảo dưỡng theo tiêu chuẩn hãng ngay tại địa phương. Vì vậy, lịch sử bảo dưỡng chính hãng trở thành một phần giá trị bán lại.

Lịch sử bảo dưỡng chính hãng trở thành một phần giá trị bán lại của Vios.

Do đó, sức cạnh tranh của Vios được xây dựng ở 2 thời điểm với cùng một nhóm khách hàng. Lúc mua, chính sách hỗ trợ duy trì suốt năm đưa số tiền bỏ ra về khoảng dưới 500 triệu đồng. Khi sử dụng, mức tiêu hao khoảng 6 lít/100 km, mạng lưới dịch vụ phủ 31/34 tỉnh, thành phố và khả năng giữ hơn nửa giá trị sau một thập kỷ giúp người dùng dự tính được chi phí trong nhiều năm.

Sự kết hợp đó phần nào lý giải trong bối cảnh phân khúc thu hẹp, Vios vẫn duy trì bình quân khoảng 760 xe mỗi tháng.