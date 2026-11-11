Mua Toyota Corolla Cross HEV, an tâm với lãi suất cố định 2 năm

Toyota Corolla Cross HEV sở hữu thiết kế trẻ trung, công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu cùng hàng loạt tính năng an toàn.

Đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình đang tìm kiếm mẫu SUV phục vụ cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn chuyến đi xa.

Linh hoạt trong đô thị, thoải mái trên những hành trình dài

Đối với nhiều gia đình, một chiếc ôtô không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Từ đưa đón con đi học, đi làm đến những chuyến du lịch cuối tuần, chiếc xe cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí về tiện nghi, an toàn và tiết kiệm chi phí vận hành.

Ngoại thất xe gây chú ý với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong, cụm đèn hậu LED sắc nét cùng thiết kế mâm xe hiện đại.

Toyota Corolla Cross HEV hướng đến những nhu cầu đó với thiết kế SUV 5 chỗ, kiểu dáng năng động và khả năng vận hành linh hoạt. Ngoại thất xe gây chú ý với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong, cụm đèn hậu LED sắc nét cùng thiết kế mâm xe hiện đại.

Một trong những lợi thế của Corolla Cross HEV là bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, giúp người lái dễ dàng xoay sở trên những tuyến phố đông đúc, đường nhỏ hoặc trong bãi đỗ xe chật hẹp.

Trong quá trình vận hành, hệ thống có thể linh hoạt phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện di chuyển.

Trong khi đó, nền tảng kiến trúc toàn cầu TNGA kết hợp hệ thống treo được tinh chỉnh góp phần mang lại khả năng vận hành ổn định, êm ái. Đây là yếu tố đáng quan tâm đối với các gia đình thường xuyên di chuyển đường dài, đặc biệt khi trên xe có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, hướng đến xu thế xanh

Điểm nhấn đáng chú ý trên Corolla Cross HEV nằm ở hệ thống Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8 L và mô-tơ điện. Động cơ 2ZR-FXE được thiết kế chuyên biệt cho xe Hybrid, ứng dụng công nghệ điều phối van biến thiên kép Dual VVT-i và chu trình Atkinson nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

Trong quá trình vận hành, hệ thống có thể linh hoạt phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện di chuyển. Điều này không chỉ giúp xe tăng tốc mượt mà, đồng thời góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải dừng, chạy.

Bên cạnh lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, khả năng thích ứng với xu hướng sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường cũng là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E10, khả năng tương thích nhiên liệu trở thành tiêu chí đáng chú ý khi lựa chọn ôtô. Xăng E10 chứa 10% ethanol và 90% xăng nền, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Công nghệ an toàn

Bên cạnh khả năng vận hành, Corolla Cross HEV được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước, đưa ra cảnh báo và hỗ trợ phanh trong những tình huống cần thiết.

Corolla Cross HEV được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn.

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC sử dụng radar và camera để nhận diện phương tiện phía trước, tự động điều chỉnh tốc độ nhằm duy trì khoảng cách phù hợp. Tính năng này giúp giảm bớt thao tác cho người lái trên những hành trình dài.

Khi lùi xe, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA hỗ trợ phát hiện phương tiện đang tiến đến từ hai bên. Trong khi đó, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB có thể can thiệp khi phát hiện nguy cơ va chạm với vật cản ở tốc độ thấp.

Những trang bị này góp phần nâng cao sự chủ động của người lái, mang lại cảm giác yên tâm hơn khi di chuyển cùng gia đình.

Tháng 11, khách hàng mua Toyota Corolla Cross có cơ hội hưởng chính sách ưu đãi tài chính với lãi suất được cố định trong suốt 2 năm. Cụ thể, ở phương án vay thứ nhất, khách hàng được áp dụng lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu và duy trì mức cố định 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo. Chính sách này giúp người mua chủ động kiểm soát chi phí vay, hạn chế những biến động về lãi suất trong 24 tháng đầu sử dụng khoản vay. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn phương án hỗ trợ chi phí tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai chương trình lãi suất ưu đãi từ 10,5%/năm, cố định trong thời gian lên tới 2 năm cho khách hàng mua các mẫu xe Toyota.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân viên thuộc các doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; nhân viên của các đối tác, nhà cung cấp và hệ thống đại lý Toyota Việt Nam.