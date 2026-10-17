Sedan hạng D nâng tầm phong cách sống cùng công nghệ Hybrid

Khi chuẩn mực của tầng lớp thành đạt không còn dừng lại ở sự sang trọng đơn thuần, Toyota Camry HEV xuất hiện như biểu tượng mới.

Đó là khi đẳng cấp tinh tế hòa quyện cùng tư duy di chuyển bền vững thời đại.

Diện mạo mới hiện đại, không gian tiện nghi

Thoát khỏi hình ảnh trung tính quen thuộc, Camry thế hệ mới khoác lên diện mạo mới hiện đại và năng động hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với tạo hình lấy cảm hứng từ “cá mập đầu búa”, kết hợp cụm đèn LED sắc sảo giúp tăng tính nhận diện cho Camry. Với kích thước tổng thể 4.885 x 1.840 x 1.445 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm cùng khoảng sáng gầm 140 mm, mẫu D-sedan duy trì phom dáng bề thế nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt tối đa khi di chuyển trong đô thị nhờ bán kính vòng quay chỉ 5,8 m.

Toyota Camry cho thấy diện mạo mới khi bước sâu hơn vào xu hướng điện hóa.

Không dừng lại ở diện mạo lịch lãm, Toyota Camry HEV mở ra không gian hưởng thụ ngay khi bước vào khoang cabin. Rộng rãi vượt trội và chỉn chu trong từng điểm chạm, nội thất xe mang lại sự thư thái tối đa nhờ hàng ghế chỉnh điện tích hợp tính năng làm mát mặt ghế.

Ở vị trí cầm lái, người dùng chủ động làm chủ hành trình nhờ giao diện công nghệ trực quan từ bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái HUD. Trong khi đó, hàng ghế sau được thiết kế rộng rãi, bố trí tiện nghi hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự thoải mái và sang trọng của mẫu sedan hạng D. Sự góp mặt của hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập trên phiên bản cao cấp kết hợp công nghệ lọc không khí Nanoe X tạo nên lá chắn tinh khiết, mang lại trải nghiệm êm ái và không gian thư giãn trọn vẹn cho hành khách.

Thiết kế khoang lái tối ưu sự thoải mái cho người dùng.

Sức mạnh Hybrid và lớp lá chắn an toàn

Trải nghiệm lái trên Camry HEV ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L, mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Sự phối hợp này giúp xe vận hành êm ái trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Đây là lợi thế giúp dòng xe Hybrid vừa tối ưu trải nghiệm lái hàng ngày, vừa đáp ứng xu hướng di chuyển xanh tiết kiệm nhiên liệu.

Nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA giúp hạ thấp trọng tâm, tăng độ ổn định và cải thiện tầm quan sát, mang đến cảm giác làm chủ vô lăng. Đáng chú ý, xe tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E10 (áp dụng tại Việt Nam từ 1/6) mà không cần điều chỉnh kỹ thuật, giúp chủ sở hữu chủ động trước lộ trình giao thông xanh.

Cùng sự tiện nghi, cảm giác an tâm trên mỗi chặng đường là giá trị cốt lõi Toyota theo đuổi thông qua gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS đóng vai trò trợ lý cảnh báo nguy cơ và chủ động hỗ trợ phanh khẩn cấp trong tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Khi di chuyển trên cao tốc, tính năng điều khiển hành trình chủ động DRCC sử dụng radar và camera để tự động điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Sự toàn diện của lớp lá chắn này còn đến từ hệ thống hỗ trợ giữ làn LTA/LDA giúp xe vận hành đúng quỹ đạo, kết hợp đèn chiếu xa tự động AHB tối ưu tầm nhìn ban đêm mà không gây chói mắt cho người đi đối diện.

Cụ thể hóa giá trị xanh và giải pháp tài chính thiết thực

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm cầm lái hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota còn tạo cảm hứng cho người dùng, biến mỗi hành trình với xe Hybrid thành hành động có ý nghĩa qua trò chơi “Hành trình vạn dặm xanh”. Đây là không gian kết nối cộng đồng chủ sở hữu mẫu xe Toyota HEV bao gồm Camry HEV, Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV.

Thông qua ứng dụng Toyota Việt Nam, dữ liệu thực tế về quãng đường di chuyển và mức tiêu thụ nhiên liệu được tự động ghi nhận, chuyển đổi thành chỉ số trực quan như lượng nhiên liệu tiết kiệm, lượng CO2 giảm phát thải và số cây xanh tương đương. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ thành tích và so sánh vị trí trên bảng xếp hạng cộng đồng, qua đó giúp giá trị bảo vệ môi trường vốn khó quan sát bằng mắt thường trở nên thiết thực và gần gũi.

"Hành trình vạn dặm xanh" giúp người dùng Toyota HEV theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng nhiên liệu tiết kiệm qua con số trực quan.

Trong tháng 10/2026, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) hỗ trợ khách hàng sở hữu Camry với lãi suất ưu đãi từ 7,75%/năm (6 tháng đầu) và cố định 10,49%/năm (6 tháng tiếp theo). Đặc biệt, chương trình “Vay trả trước 0 đồng” dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, y bác sĩ và nhân sự top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam áp dụng mức lãi suất cố định từ 10,25%/năm trong năm đầu tiên (12,49%/năm năm tiếp theo).