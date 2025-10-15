Phép cộng của sự trưởng thành

Nhờ có khó khăn mà chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để dần hoàn thiện bản thân. Thế nên, khi gặp gian khó, đừng vội nản lòng, quả ngọt vẫn đợi ta phía trước.

Vượt qua gian khó bạn sẽ thấy hạnh phúc vì những gì mình đạt được. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Đứng trong thế giới phồn hoa rộng lớn, nhìn lên trời cao với trăng sao rực rỡ, tìm hiểu vũ trụ kỳ thú và thần bí, trong lòng chúng ta không khỏi trào dâng cảm xúc. Đời người luôn tiến về phía trước, sinh mạng luôn thay đổi từng giờ từng phút.

Có người bảo rằng, sinh mạng con người như nước chảy mây trôi, cuộc sống của con người cần phải sửa đi sửa lại và gọt giũa thì mới định hình. Cũng có người lại bảo, đời người là một phép toán cộng trừ. Phép cộng làm tăng thêm sự từng trải, tích lũy của cải. Phép trừ giúp giảm bớt gánh nặng trên vai, trả lại nguồn gốc thật sự của cuộc sống, trải nghiệm tự do của cuộc sống.

Nhà văn Ba Kim từng chia sẻ một cách chân thật rằng: “Con người không phải chỉ ăn lúa gạo để sống”. Thật vậy, con người sống trên đời không chỉ cần ăn no mặc ấm, mà còn cần có lý tưởng và có sự theo đuổi về mặt tinh thần.

Một người có ý thức trách nhiệm phải luôn ghi nhớ kỹ việc bồi đắp cho tâm hồn, cho cuộc sống của mình. Giống như Đào Uyên Minh [1] theo đuổi sự thanh bạch, trở thành giai thoại nghìn năm hái hoa cúc dưới hàng rào, ung dung ngắm núi ở phía nam.

Hay như Viên Long Bình [2] có lý tưởng tăng sản lượng lương thực, nên ông đã chuyên cần nghiên cứu, lai tạo ra giống lúa lai, nuôi sống hàng tỉ người trên thế giới.

Đây chính là phép cộng của cuộc đời. Nỗ lực “thêu hoa dệt gấm”, bồi đắp cho cuộc sống thêm phong phú sẽ giúp đời người càng thêm đẹp đẽ và đạt được thành tựu xuất sắc.

Có người nỗ lực làm việc, gắng sức nâng cao năng lực nhằm mục đích thăng quan tiến chức. Có người lại bươn chải trong mưa gió, nếm đủ mọi vất vả, khổ sở trên thế gian để tích lũy của cải. Có người chăm chỉ học tập, “buộc tóc lên xà nhà, đặt đinh bên dưới đùi” với mong muốn dùng kiến thức để thay đổi số phận… Phép cộng của cuộc đời chính là sự trưởng thành, là con đường phấn đấu tự thân.

Thế nhưng đời người lại không thể chỉ có phép cộng. Khi thời gian trôi đi, khi thành tích đã có kha khá dấu cộng, con người sẽ ngày càng dễ xuôi theo cám dỗ. Lúc này sẽ phải thực hiện phép trừ để loại bỏ những vật chất thừa thãi, những dục vọng xa xỉ, những gánh nặng tâm hồn, những rắc rối trong cuộc sống.

Phép trừ không những làm giảm bớt những điều không như ý trong cuộc đời con người, mà quan trọng hơn nữa là nó giúp chúng ta tu dưỡng để hoàn thiện bản thân. Từ Bản Vũ từ chối mọi biệt đãi để đi về miền núi, thứ thu hoạch được là tâm hồn phong phú, đồng thời cũng trở thành trụ cột của một thế hệ.

Lý Bạch vứt bỏ vinh hoa phú quý, ngửa mặt lên trời cười to mà bước ra khỏi cửa, thứ thu hoạch được là sự tôn nghiêm vô giá, đồng thời cũng trở thành một vị “Thi tiên” tiếng tăm lừng lẫy. Trên thế gian có rất nhiều người đã từ bỏ những khao khát về danh dự và tiền bạc, tiến hành tu dưỡng bản thân, thứ thu hoạch được chính là phẩm cách cao thượng, thuần khiết.

[1] Đào Uyên Minh (365-427): Tức Đào Tiềm, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tần và Lưu Tống.

[2] Viên Long Bình (1930): Nhà nông học người Trung Quốc, được mệnh danh là “Cha đẻ của lúa lai”.