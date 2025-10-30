Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

  • Thứ năm, 30/10/2025 18:41 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Đinh Hữu Học sinh năm 1977, trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh), Cao cấp lý luận chính trị.

tinh Lang Son anh 1

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chúc mừng bà Trần Thanh Nhàn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đinh Hữu Học đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Tại Quyết định số 2409/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Bà Trần Thanh Nhàn sinh năm 1982, trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, bà Trần Thanh Nhàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Đồng thời, tại Quyết định số 2407/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại Quyết định số 2410/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 30/10/2025.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lang-son-post1791977.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hòa Bình tỉnh Lạng Sơn

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý