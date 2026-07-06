Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phê chuẩn bắt khẩn cấp giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang vụ điểm thi

  • Thứ hai, 6/7/2026 13:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang).

Trước đó, chiều ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

vu diem thi, Tuyen Quang, Mon Toan anh 1

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: CATQ.

Tối 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Được biết, Nguyễn Hà Duy từng dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường và giữ chức Phó Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy từng học lớp chất lượng cao thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi và trở về làm giáo viên nơi mình từng học tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy từng đoạt giải 3 kỳ thi HOMC do Hội toán học Hà Nội tổ chức; Huy chương Vàng và Huy chương Đồng trại hè Hùng Vương, 2 năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-bat-khan-cap-giao-vien-truong-thpt-chuyen-tuyen-quang-vu-diem-thi-mon-toan-bat-thuong-202015.html

Vũ Phương/Báo Bảo vệ Pháp luật

vụ điểm thi Tuyên Quang Môn Toán Tuyên Quang vụ điểm thi Tuyên Quang Môn Toán

    Đọc tiếp

    Khoi to doi tuong san xuat, buon ban tra gia hinh anh

    Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán trà giả

    2 giờ trước 12:19 6/7/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an Cao Bằng khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, khởi tố bị can Nguyễn Quang Lợi (SN 2000).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý