Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán trà giả

Cơ quan CSĐT Công an Cao Bằng khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, khởi tố bị can Nguyễn Quang Lợi (SN 2000).

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do Nguyễn Quang Lợi quản lý tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quang Lợi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói các sản phẩm trà thành phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163 kg nguyên liệu phục vụ sản xuất, đóng gói trà.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.