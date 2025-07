Phê bình các địa phương chậm kiện toàn nhân sự chủ chốt cấp xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 179-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, ngày 25/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, nghe và cho ý kiến về Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 18/7 đến ngày 24/7.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đầy đủ, bảo đảm thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện. Tăng cường việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền theo mô hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến thông tin về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc; trong đó, chú trọng, quan tâm công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Theo yêu cầu, Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng Trung ương, bộ, ngành, nhất là người đứng đầu, cần trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chủ động đề xuất phương án giải quyết sớm nhất, không để ách tắc công việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp về đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, thuế, kinh doanh…; quan tâm bố trí đủ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp, phân định thẩm quyền cho địa phương để chủ động giải quyết các thủ tục hành chính, điều hành ngân sách, tổ chức bộ máy; hướng dẫn áp dụng thống nhất trong trường hợp quy định pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể để địa phương thực hiện.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp thẩm quyền ban hành các dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư có liên quan đến phân cấp, phân quyền; công bố, công khai đầy đủ thủ tục hành chính tới người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu trong năm 2025, cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, như: khẩn trương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến hệ thống cung cấp dịch vụ công; chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung xử lý vướng mắc trong việc cung cấp dịch vụ công về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (thủ tục hành chính trực tuyến, phần mềm tác nghiệp, liên thông trong đóng thuế, phí…).

Chỉ đạo Bộ Tài chính: Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí, bố trí trụ sở làm việc; khẩn trương ban hành ngay văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác tài chính, kế toán, quy trình giao, phân bổ ngân sách xã, phường; về việc đăng ký và sử dụng tài khoản của uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn (bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/7/2025); khẩn trương đánh giá và báo cáo về tình hình bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở chính quyền các cấp.

Đảng ủy Chính phủ cũng cần chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương đề xuất phương án tổng thể về hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ, hạ tầng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng, phục vụ hoạt động, vận hành của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Theo dõi, đôn đốc tiến độ, bảo đảm hoàn thành việc "xoá các điểm lõm sóng" để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số.

Chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu về tư pháp - hộ tịch; khắc phục lỗi hệ thống phần mềm Dịch vụ công, phần mềm Hộ tịch để tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân....

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc phê bình các địa phương chậm kiện toàn nhân sự chủ chốt, nhất là chức danh bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND cấp xã.

Yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương: khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ cấp xã; tiếp tục bố trí đầy đủ số lượng biên chế cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp cơ sở, bám sát thực tiễn, tránh tình trạng cào bằng hoặc nơi thừa, nơi thiếu.

Chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, yêu cầu nêu tại Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị; trường hợp đặc biệt do sắp xếp tổ chức bộ máy, cho phép cấp uỷ triệu tập đại hội thông báo thời gian khai mạc đại hội ngắn hơn 30 ngày làm việc.

Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Kế hoạch số 56-KH/BCĐ, ngày 04/7/2025 của Ban Chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu. Các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo kết quả để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

