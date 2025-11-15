Phạt tù du khách Trung Quốc khắc chữ lên núi Thái Sơn mong 'đổi vận'

Hai du khách bị phạt tù và xử phạt hành chính do khắc tên và những từ như "thành công", "may mắn" lên 35 di tích lịch sử trên núi Thái Sơn (Trung Quốc) mong "đổi vận".

Du khách tham quan núi Thái Sơn ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã.

SCMP đưa tin Zhang và Li, đến từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tin rằng việc khắc tên cùng các câu như "thành công", "may mắn", "phúc lộc" lên ngọn núi Thái Sơn linh thiêng sẽ giúp thay đổi vận mệnh.

Chỉ trong một ngày, cả hai đã dùng bút đỏ khắc lên 35 di tích tại núi Thái Sơn, trong đó 6 di tích được bảo vệ ở cấp quốc gia và 29 di tích cấp tỉnh. Nội dung khắc chủ yếu là các câu cầu phúc, may mắn kèm theo tên và những câu "Đã làm được" hay "Đến lúc thăng tiến".

Họ giải thích hành động này là để cầu bình an cho gia đình và thành tích học tập của con cái. Cặp đôi thừa nhận đã xem những video trên mạng hướng dẫn khắc tên lên trụ đá và nhờ người khác đọc to để gặp may. Họ tin rằng núi Thái Sơn chứa năng lượng tâm linh sẽ mang lại phước lành cho mình.

Du khách khắc chữ lên di tích thuộc núi Thái Sơn mong "đổi vận". Ảnh: seelvyou.com.

Tòa án Nhân dân quận Thái Sơn xác định Zhang và Li phạm tội phá hoại di tích, tuyên phạt Zhang một năm tù, treo hai năm kèm phạt 2.000 nhân dân tệ ( 280 USD ), Li bị phạt 1.500 nhân dân tệ.

Cả hai phải công khai xin lỗi và bồi thường 70.588 nhân dân tệ ( 9.900 USD ) thiệt hại sinh thái. Xét hoàn cảnh tài chính, tòa cho phép họ thực hiện bồi thường thông qua lao động công ích, trong đó Zhang 2.672 giờ trong hai năm, Li 151 giờ trong 6 tháng.

Trước đó, cả 2 từng bị xử phạt hành chính vì lợi dụng mê tín phong kiến để lừa đảo.

Toàn cảnh núi Thái Sơn ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Núi Thái Sơn tọa lạc tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, là di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, nổi tiếng là ngọn núi linh thiêng phía Đông trong "Ngũ nhạc" của Trung Quốc. Kiến trúc cổ và các khắc đá nơi đây có giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học lớn.

Đây không phải lần đầu du khách bị xử lý vì phá hoại di tích. Hồi tháng 10, hai du khách gồm nam 26 tuổi họ Mạn và nữ 21 tuổi họ Lưu đã bị Công an sở Mật Vân (Bắc Kinh) xử phạt vì khắc tên lên Vạn Lý Trường Thành.

Global Times cho biết hai người này bắt đầu tham quan khu thắng cảnh từ 14h ngày 4/10. Đến khoảng 16h30, Mạn dùng một viên đá để khắc tên cả 2 lên tường một tháp canh trên Vạn Lý Trường Thành. Thậm chí, theo gợi ý của Lưu, du khách này còn vẽ thêm một số hoa văn.

Hành vi này bị cho là vi phạm nghiêm trọng quy định bảo vệ di tích văn hóa. Cả 2 du khách sau đó đã bị xử phạt hành chính, bao gồm tạm giữ và nộp phạt tiền.