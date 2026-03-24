Phạt tài xế xe chở rác vượt ẩu trên đường dốc, suýt gây tai nạn

Điều khiển xe chở rác vượt ẩu trên đoạn đường dốc, tầm nhìn hạn chế, suýt gây tai nạn giao thông, tài xế ở Thanh Hóa bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, vượt xe sai quy định tại khu vực nguy hiểm.

Hình ảnh tài xế xe chở rác vượt ẩu trên đoạn đường dốc, có khúc cua, hạn chế tầm nhìn.

Hai hôm trước (22/3), mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe chở rác ngang nhiên vượt ẩu tại khu vực đèo dốc, đoạn đường cong có tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 217 qua tỉnh Thanh Hóa. Hành vi trên suýt gây tai nạn cho xe đi ngược chiều.

Từ thông tin trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh vào cuộc xác minh và xác định phương tiện vi phạm là xe chở rác mang biển kiểm soát 36C-515.xx do tài xế Lưu Văn Lượng (SN 1992, trú xã Vĩnh Lộc) điều khiển.

Lực lượng chức năng sau đó triệu tập, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường; vượt xe trong trường hợp không được vượt (trên đỉnh dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế), với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế điều khiển xe vi phạm còn bị trừ 2 điểm và tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.