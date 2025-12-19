Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ở Lao Bảo

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị phát hiện một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng trên địa bàn xã Lao Bảo.

Trước đó, tại khu vực trước nhà số 73, đường Lê Quý Đôn, thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, tổ công tác do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) phát hiện ôtô khách BKS 50E-089.70 đang dừng, đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

4 thùng carton được cất giấu trong hầm chứa của ôtô khách.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.H (SN 1981, trú khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) đang bốc xếp các thùng hàng carton đưa vào hầm chứa của ôtô nói trên. Kiểm tra 4 thùng carton, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 149 linh kiện, nghi là các bộ phận cơ bản của súng dùng để lắp ráp hoàn chỉnh.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ việc, ông N.Đ.H khai nhận được P.T.L.H (SN 1978, trú khóm Ka Tăng, xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng hàng nói trên, giao cho N.V.N (SN 1987, trú thôn Bích La Trung, xã Lao Bảo) là người điều khiển ôtô BKS 50E-089.70 để vận chuyển ra thành phố Hà Nội.

Có 149 linh kiện để lắp ráp thành súng hoàn chỉnh được chứa trong 4 thùng carton nói trên.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số linh kiện và vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.