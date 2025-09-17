Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà

  • Thứ tư, 17/9/2025 13:31 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sáng 17/9, UBND xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ cho biết một số người dân đã phát hiện vật thể nghi quả bom, có kích thước lớn bất thường.

Bom bat thuong song Da anh 1

Vật thể nghi quả bom "khủng" nằm ven bờ sông Đà.

Theo đó, 9h ngày 16/9, trong quá trình đánh bắt cá tại khu vực ven bờ sông Đà, thuộc Khu 1, xã Tu Vũ, một số người dân đã phát hiện vật thể nghi là bom, có kích thước lớn bất thường. Theo ước tính ban đầu, vật thể này dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 0,3 m. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho biết nhận được tin báo, UBND xã Tu Vũ đã khẩn trương cử lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã xuống hiện trường để xác minh, phong tỏa hiện trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vật thể trên nằm lộ thiên sát mép sông, nhiều khả năng bị bồi lấp và cuốn trôi trong quá trình dòng chảy thay đổi.

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính quyền xã đã chỉ đạo khoanh vùng, căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng thường xuyên túc trực, canh gác, ngăn người dân lại gần.

Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho hay: “Ngay khi xác minh thông tin, chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Xã đã báo cáo kịp thời tới UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, cử lực lượng chức năng canh gác 24/24 tại khu vực. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hay đến gần hiện trường để tránh rủi ro”.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu có bất thường?

Hà Nội đã lập thu được gần một tháng, song những ngày gần đây lại xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè, khiến không ít người bất ngờ.

20:02 5/9/2025

Mây đen bất thường bao phủ sân bay Tân Sơn Nhất

Khoảng 18 giờ ngày 6/8, mây đen bao phủ bầu trời khu vực đường băng cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất làm giảm tầm nhìn và khiến đường băng trở nên lờ mờ trong ánh sáng yếu.

18:29 6/8/2025

Một người tử vong bất thường trong phòng trọ ở Bình Dương

Cơ quan công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên trong phòng trọ ở Bình Dương.

06:13 12/6/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phat-hien-vat-the-la-lon-bat-thuong-nam-ven-bo-song-da-post1778897.tpo

Viết Hà/Tiền Phong

Bom bất thường sông Đà Phú Thọ Tu Vũ Phú Thọ Vật thể bất thường Quả bom sông Đà Quả bom khác thường Khác thường sông Đà

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

Đọc tiếp

Chi dinh nhan su tham gia cap uy Dang bo cac co quan Dang Trung uong hinh anh

Chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

2 giờ trước 12:42 17/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết dự kiến, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp có thẩm quyền sẽ có các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý