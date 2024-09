Phát hiện trên 2.600 quyển sách giáo khoa giả

Chiều 4/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bạc Liêu thành lập đoàn kiểm tra các nhà sách trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành thu giữ số sách giáo khoa giả. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 nhà sách trên địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu) và phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai), kinh doanh 2.682 quyển sách giáo khoa, sách bài tập không có hóa đơn, chứng từ; chưa được kiểm duyệt nội dung; có dấu hiệu làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ 2 cơ sở, đồng thời tạm giữ toàn bộ sách trên để xử lý theo quy định pháp luật...

https://cand.com.vn/Kinh-te/phat-hien-tren-2-600-quyen-sach-giao-khoa-gia-i742594/