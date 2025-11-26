Phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy

Ngày 26/11, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy, đoạn qua phường Đông Hoa Lư (TP Ninh Bình).

Danh tính nạn nhân được xác định là chị V.T.D. (SN 1981, trú tại phường Hoa Lư, TP Ninh Bình), công nhân tại một công ty may thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú.

Cơ quan chức năng tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/11, người dân phát hiện một chiếc xe máy được cho là của chị D. bỏ lại trên cầu Sắt (phường Hoa Lư). Nghi vấn nạn nhân nhảy cầu, người dân đã báo cơ quan chức năng và thông tin cho gia đình để tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h ngày 26/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể chị D. trôi dạt trên sông Đáy, cách vị trí chiếc xe bị bỏ lại khoảng vài kilômét.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.