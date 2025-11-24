Phát hiện người nước ngoài tử vong bất thường trên cao tốc

Chiều 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một thi thể người nước ngoài được phát hiện trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chiều 24/11, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường, đoạn cao tốc qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, người này đã tử vong từ trước đó.

Qua kiểm tra thi thể, cơ quan chức năng ghi nhận có giấy tờ cá nhân tên AEROn LEE KHEI CHEN (Quốc tịch Malaysia).

Được biết cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.