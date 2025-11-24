Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện người nước ngoài tử vong bất thường trên cao tốc

  • Thứ hai, 24/11/2025 18:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một thi thể người nước ngoài được phát hiện trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chiều 24/11, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường, đoạn cao tốc qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, người này đã tử vong từ trước đó.

Qua kiểm tra thi thể, cơ quan chức năng ghi nhận có giấy tờ cá nhân tên AEROn LEE KHEI CHEN (Quốc tịch Malaysia).

Được biết cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện trường kinh hoàng tai nạn ở Sơn Trà, một du khách tử vong

Nam du khách người nước ngoài được phát hiện tử vong bên đường Hoàng Sa tại khu vực Bãi Bắc thuộc bán đảo Sơn Trà, bên cạnh môtô rơi xuống mương thoát nước đã biến dạng. 

11:07 11/7/2025

Hai sinh viên nước ngoài gây tai nạn môtô, một người tử vong

Hai sinh viên mang quốc tịch Ấn Độ chạy xe môtô tốc độ cao bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào tường nhà dân. Hậu quả khiến người cầm lái tử vong tại chỗ, người còn lại thương nặng.

17:00 4/6/2025

Sự thật thông tin 'người nước ngoài bắt cóc nữ sinh' ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng đã bác bỏ tin đồn người nước ngoài bắt cóc nữ sinh lan truyền trên mạng xã hội và làm rõ bản chất vụ việc.

19:40 31/5/2025

