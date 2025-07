Phát hiện thi thể nghi là nam nạn nhân cuối vụ lật tàu Vịnh Hạ Long

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận thêm nhiệm vụ

Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.