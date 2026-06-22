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Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới dưới kênh

  • Thứ hai, 22/6/2026 20:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thi thể nam giới được phát hiện tại kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Chiều tối 22/6, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ việc người dân phát hiện một thi thể nổi trên kênh Văn Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại kênh Văn Phong đoạn chảy qua xã Bình Hiệp nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1,6 m, độ tuổi 35 - 45, mặc quần dài, áo thun đen.

Công an xã Bình Hiệp thông báo, thân nhân hoặc người có thông tin liên quan nạn nhân liên hệ trực ban 0256.22.333.44 để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-noi-duoi-kenh-o-gia-lai-post1853511.tpo

Theo Trương Định/Tiền Phong

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