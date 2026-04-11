Phát hiện thi thể bên kim tiêm ở Đồng Tháp

Ngày 11/4, người dân tại khu phố Năm Châu (phường Sơn Qui, Đồng Tháp) phát hiện thi thể một nam thanh niên cạnh chiếc xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 11/4, người dân đi chợ trên đường liên ấp thuộc khu phố Năm Châu (phường Sơn Qui) phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường. Khi kiểm tra xác định đã tử vong nên báo công an.



Hiện trường nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Sơn Qui đến hiện trường, xác minh bước đầu nạn nhân là Võ Minh Tạo (SN 1991, ngụ phường Bình Xuân, Đồng Tháp).

Tại hiện trường còn có xe máy, dưới thi thể có một kim tiêm đã qua sử dụng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp; test nhanh dương tính với ma túy.