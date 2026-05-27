Phát hiện người nước ngoài vi phạm cư trú và hoạt động 'lừa đảo công nghệ cao'

Ngày 27/5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) cho biết đã bàn giao 11 công dân Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các đơn vị chức năng Công an TP.HCM xử lý.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, Công an phường Thạnh Mỹ Tây bất ngờ kiểm tra căn hộ L6-35-09, khu dân cư Vinhomes Central Park (số 720A Điện Biên Phủ). Tại đây, Công an phát hiện 11 nam công dân Trung Quốc không khai báo tạm trú.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử (máy tính bảng, điện thoại, laptop…) có biểu hiện nghi vấn phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Tương tự, ngày 26/5, Báo CAND cũng đã thông tin về vụ việc Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) làm rõ thông tin về đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cho vay lãi nặng trong hoạt động liên quan tới một số đối tượng người nước ngoài.

Lúc 23h ngày 24/5, Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ 436A/130 đường 3/2, phát hiện 19 công dân (9 nữ và 15 nam), trong đó có 15 lao động quốc tịch Việt Nam, 4 lao động quốc tịch Trung Quốc và 1 giám sát quốc tịch Trung Quốc.

Công an phường Hòa Hưng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để xác minh, đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối với các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số lỗi vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, Công an phường Hòa Hưng đã thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, hiện nay, tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh để hoạt động lừa đảo công nghệ cao diễn biến rất phức tạp. Người dân, đặc biệt là các chủ hộ, ban quản lý chung cư cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu: Hoạt động khép kín, các đối tượng thuê căn hộ/nhà ở nhưng thường xuyên đóng cửa, ít tiếp xúc với xung quanh; có nhiều người ở nhưng không khai báo tạm trú hoặc khai báo gian dối số lượng; sử dụng số lượng lớn máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm; có biểu hiện nhận - chuyển tiền liên tục qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Để giữ gìn an ninh trật tự, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ "4 KHÔNG" và "1 PHẢI". Trong đó, "4 KHÔNG" là: Không bao che, chứa chấp người nước ngoài cư trú trái phép; Không tổ chức, môi giới, đưa đón hoặc giúp sức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Không tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo qua mạng, đánh bạc, đầu tư tài chính trái phép; Không cho thuê nhà khi chưa kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Và "1 PHẢI" là phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đúng quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân hãy nhanh chóng liên hệ, thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý.