Phát hiện người đàn ông tử vong trên ôtô ở Khánh Hòa

Thấy chiếc ôtô màu trắng đỗ ven đường có dấu hiệu bất thường, người dân tiến lại kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong.

Chiều 4/5, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên xe ôtô.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng cùng ngày, người dân địa phương thấy chiếc ôtô màu trắng đỗ sát lề đường Quốc lộ 27C thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, với nhiều dấu hiệu bất thường. Khi tiến lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện người đàn ông bất tỉnh tại vị trí ghế lái.

Dù đã nỗ lực gọi cửa nhưng người này không có phản ứng, người dân lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

'Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công an xã Nam Khánh Vĩnh điều tra làm rõ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tài xế tử vong do đột quỵ, công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định hiện vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.