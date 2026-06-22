Phát hiện mới về công dụng của Omega-3

Nghiên cứu cho thấy những người bổ sung Omega-3 có dấu hiệu lão hóa sinh học chậm hơn. Hiệu quả này rõ rệt hơn khi Omega-3 được kết hợp với vitamin D và tập thể dục thường xuyên.

Nhiều người tìm đến omega-3 vì những lợi ích quen thuộc đối với tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Thụy Sĩ cho thấy dưỡng chất này có thể mang lại thêm một tác dụng đáng chú ý khác: làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Khi nhắc đến lão hóa, nhiều người thường nghĩ đến số tuổi thực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tuổi thực không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của cơ thể.

Khái niệm "tuổi sinh học" được sử dụng để đánh giá mức độ lão hóa của các cơ quan và tế bào. Hai người cùng 70 tuổi có thể có tuổi sinh học khác nhau đáng kể tùy thuộc vào chế độ ăn uống, mức độ vận động, giấc ngủ, tình trạng bệnh tật và các yếu tố môi trường.

Nói cách khác, tuổi sinh học phản ánh cơ thể đang "già đi" nhanh hay chậm so với tuổi thực tế.

Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Trong nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án DO-HEALTH tại Thụy Sĩ công bố trên tạp chí Nature Aging, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 777 người từ 70 tuổi trở lên trong vòng 3 năm để đánh giá tác động của Omega-3, vitamin D và tập luyện đối với quá trình lão hóa.

Để đo tuổi sinh học, các nhà khoa học sử dụng đồng hồ biểu sinh - công cụ phân tích những thay đổi hóa học trên ADN có liên quan đến tuổi tác. Các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia nghiên cứu thành các nhóm khác nhau và cho họ thử liệu pháp khác nhau.

Kết quả cho thấy những người bổ sung 1 gram Omega-3 mỗi ngày có tốc độ lão hóa sinh học chậm hơn so với nhóm đối chứng. Theo một số thước đo được sử dụng trong nghiên cứu, tuổi sinh học của nhóm dùng Omega-3 chậm lại khoảng 2,9-3,8 tháng sau 3 năm theo dõi.

Đáng chú ý hơn, hiệu quả có xu hướng mạnh hơn khi Omega-3 được kết hợp với vitamin D và chương trình vận động thể chất thường xuyên.

Ngoài tác động lên tuổi sinh học, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận bộ ba can thiệp này có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi như té ngã, suy yếu thể chất, nhiễm trùng và một số bệnh ung thư.

Những người sử dụng omega-3 thường xuyên có tốc độ lão hóa sinh học chậm hơn. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao Omega-3 có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa?

Tiến sĩ Marie van der Merwe, điều phối viên chương trình tiến sĩ về sinh lý học ứng dụng và dinh dưỡng tại Đại học Memphis, cho biết Omega-3 là nhóm axit béo không bão hòa đa, trong đó hai thành phần quan trọng nhất là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có nhiều trong cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích và một số loại hải sản.

Một trong những cơ chế quan trọng giúp Omega-3 mang lại lợi ích sức khỏe là khả năng chống viêm. Viêm mạn tính mức độ thấp được xem là một trong những dấu hiệu đặc trưng của quá trình lão hóa. Tình trạng này có thể kéo dài âm thầm trong nhiều năm và góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, sa sút trí tuệ cũng như nhiều bệnh lý liên quan tuổi tác.

Omega-3 được cho là giúp điều hòa phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào trước những tổn thương tích lũy theo thời gian.

Ngoài ra, các nhà khoa học nhận định Omega-3 có thể tác động đến quá trình methyl hóa ADN - cơ chế giúp điều chỉnh hoạt động của gene và là một trong những yếu tố được sử dụng để đánh giá tuổi sinh học.

Dù kết quả nghiên cứu khá hứa hẹn, các chuyên gia nhấn mạnh Omega-3 không phải là thuốc chống lão hóa. Nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ giữa việc bổ sung Omega-3 với sự thay đổi của các dấu ấn sinh học liên quan đến tuổi tác. Điều này không đồng nghĩa với việc Omega-3 có thể đảo ngược quá trình lão hóa hoặc giúp con người sống lâu hơn một cách chắc chắn.