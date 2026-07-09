Phát hiện loạt sai phạm tại chuỗi trung tâm tiếng Anh nổi tiếng

Chuỗi trung tâm tiếng Anh AMES ở Hà Nội bị phát hiện hoạt động không phép, sử dụng 54 giáo viên không đủ chuẩn, nợ hơn 5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội và vi phạm quy định về PCCC.

Một cơ sở của Ames English. Ảnh: Bộ Công an.

Tối 9/7, Bộ Công an thông tin kết quả kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm trong hoạt động của hệ thống trung tâm tiếng Anh này.

Cơ quan chức năng xác định nhiều cơ sở của hệ thống hoạt động khi chưa được cấp phép hoặc đã hết hạn giấy phép, sử dụng số lượng lớn giáo viên không đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền hơn 5 tỷ đồng .

54/63 giáo viên không đủ điều kiện dạy học

Theo Bộ Công an, qua rà soát 14 cơ sở trực thuộc trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Đào tạo AMES có nhiều vi phạm liên quan kiện hoạt động, chất lượng nhân sự và việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, trong số 14 cơ sở đang vận hành, hai cơ sở hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, gồm cơ sở tại số 53A Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng, và cơ sở tại số 154 phố Yên Phụ, phường Tây Hồ.

Bên cạnh đó, hai cơ sở khác vẫn tiếp tục tuyển sinh và tổ chức giảng dạy dù giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ đã hết hạn từ nhiều năm trước. Cụ thể, cơ sở Sài Đồng (tầng 1, tòa N017-3, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi) hết hạn giấy phép từ tháng 4/2023, trong khi cơ sở Ocean Park (Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm) hết hạn từ tháng 7/2023.

Đáng chú ý nhất là sai phạm liên quan đội ngũ giảng dạy. Qua đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng xác định hệ thống AMES đã sử dụng 54 trong tổng số 63 giáo viên Việt Nam không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở.

Việc sử dụng giáo viên không đủ chuẩn được xác định vi phạm các quy định tại Thông tư 21/2018 của Bộ GD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Đây là quy định nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy và quyền lợi học tập của người học.

Nợ hơn 5 tỷ đồng BHXH

Ngoài các sai phạm trong hoạt động đào tạo, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều vi phạm liên quan an toàn và nghĩa vụ đối với người lao động.

Cụ thể, tại cơ sở AMES English ở số 154 phố Yên Phụ, cơ quan chức năng xác định địa điểm này chưa được thẩm định, nghiệm thu các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học viên và cán bộ, giáo viên trong quá trình học tập, làm việc.

Cùng với đó, thông tin từ BHXH Cầu Giấy cho thấy Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội đã chậm đóng BHXH kéo dài từ tháng 3/2024.

Dù nhiều lần được cơ quan bảo hiểm đôn đốc, doanh nghiệp vẫn thường xuyên để phát sinh khoản nợ lớn. Tính đến tháng 5/2026, tổng số tiền BHXH chậm đóng đã lên tới hơn 5 tỷ đồng , cùng với khoản lãi phát sinh hơn 800 triệu đồng.

Bộ Công an nhấn mạnh việc chậm đóng BHXH kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn cho thấy doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trước những sai phạm được đánh giá là diễn ra trong thời gian dài và có tính hệ thống, Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, đồng thời xử lý các vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội cũng đã trao đổi với BHXH TP Hà Nội về tình trạng chậm đóng BHXH của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan bảo hiểm xử lý theo thẩm quyền và chủ động phối hợp với lực lượng công an nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan lĩnh vực bảo hiểm xã hội.