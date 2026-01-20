Phát hiện hơn 3.200 thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc

Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Công an phường Tân Phú (Công an TP.HCM) kiểm tra điểm chứa trữ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, phát hiện số lượng lớn bia ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Công an phường Tân Phú (TP.HCM) tiến hành kiểm tra điểm chứa trữ kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man, địa chỉ số 727 Âu Cơ, phường Tân Phú.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại kho hàng đang chứa trữ 3.230 thùng bia nhãn hiệu Pearl River, đóng gói theo quy cách 330 ml/lon, 24 lon/thùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng bia nghi nhập lậu.

Toàn bộ số hàng hóa đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện thông tin về xuất xứ hàng hóa; ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì không rõ ràng. Trên sản phẩm có dán giá niêm yết 215.000 đồng/thùng, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết lên tới hơn 694 triệu đồng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, bà Lưu Quế Bình, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man, cho biết số bia trên là hàng hóa được Công ty TNHH Việt Nam Supply Chain Development ký gửi theo hợp đồng kho vận và logistics, nguồn hàng do Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Minh Hằng nhập khẩu.

Tuy nhiên, do nhãn hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, không thể hiện thông tin đơn vị nhập khẩu nên chưa có cơ sở xác định chính xác chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng.

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đoàn kiểm tra thống nhất xác định số bia nêu trên là thực phẩm. Đồng thời, căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ lô hàng được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ do không có đầy đủ căn cứ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi lưu thông trên thị trường.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, niêm phong tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ tang vật đã được chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại số 225 Mã Lò, phường Bình Trị Đông, TP.HCM để bảo quản, chờ xử lý.