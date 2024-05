Phát hiện hành tinh giống Trái Đất và rất gần chúng ta

Nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Australia phát hiện một hành tinh có kích thước gần giống Trái Đất, chỉ cách 40 năm ánh sáng.

Gliese 12b mới được phát hiện và công bố trong thời gian gần đây. Ảnh: The Guardian.

Shishir Dholakia, nghiên cứu sinh tiến sĩ về vật lý thiên văn tại Đại học Southern Queensland (Australia), cùng các cộng sự mới khám phá một hành tinh có kích thước bằng Trái Đất và có thể ở được, chỉ cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng.

Phát hiện mới này được công bố trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society và Dholakia gọi đây là "khoảnh khắc Eureka", đồng thời đặt tên cho hành tinh này là Gliese 12b, theo The Guardian.

"Chúng tôi nhận thấy hành tinh này có thể có kích thước bằng Trái Đất, khí hậu ôn hòa và thực sự rất gần chúng ta. Hành tinh này có thể có nhiệt độ thích hợp để nước đọng lại trên bề mặt. Điều này rất quan trọng vì các hành tinh có thể có khả năng sống được nếu có nước ở dạng lỏng", Dholakia nói.

Gliese 12b có kích thước bằng Trái đất hoặc nhỏ hơn một chút, giống như Sao Kim. Nhiệt độ bề mặt của hành tinh được ước tính là khoảng 42 độ C. Quỹ đạo của hành tinh này chỉ vỏn vẹn 12 ngày và xoay quanh Gliese 12 - một sao lùn đỏ nằm trong chòm sao Song Ngư.

Tuy nhiên, Dholakia lưu ý Gliese 12b nằm cách Trái Đất 40 năm ánh sáng không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận hành tinh này trong tương lai gần. Dù vậy, giới khoa học vẫn có thể nghiên cứu về hành tinh này để tìm hiểu bầu khó quyển và sự sống trên hành tinh đó ra sao.

Trước phát hiện mới này, NASA nêu rằng Gliese 12b là ứng cử viên sáng giá để nghiên cứu thêm bằng kính viễn vọng không gian James Webb.

Ngoài những phát hiện liên quan sự sống, Gliese 12b cũng giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về Hệ Mặt Trời.

Dholakia nói rằng Trái Đất và Sao Kim là những ví dụ điển hình cho việc bầu khí quyển có thể thay đổi bề mặt của một hành tinh. Trái Đất là thiên đường cho sự sống còn Sao Kim đủ nóng để làm tan chảy mọi thứ trên bề mặt. Sự khác biệt này phần lớn là do Sao Kim có bầu khí quyển rất "thiếu thân thiện".

"Xét về lượng ánh sáng nhận được từ mặt trời, Gliese 12b nhận được một lượng gần giống Trái Đất và Sao Kim (có thể nằm trong khoảng giữa của hai hành tinh). Chúng tôi nghĩ rằng hành tinh này có thể giúp chúng tôi hiểu vì sao Trái Đất và Sao Kim lại khác nhau như vậy", Dholakia nhấn mạnh.