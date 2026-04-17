Phát hiện hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử bị cấm lưu thông

Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Cửa Nam (CATP Hà Nội) tổ chức kiểm tra đột xuất, qua đó liên tiếp phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm kinh doanh.

Tại khu vực trước số nhà 83 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành khám đồ vật đối với cá nhân ông Hoàng Hiếu Trung.

Qua kiểm tra, phát hiện 182 sản phẩm thuốc lá điện tử, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thuộc danh mục hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh.

Hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ, chờ xử lý và tiêu hủy theo quy định.

Cùng ngày, tại trước số 5 phố Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành kiểm tra đồ vật đối với cá nhân ông Nguyễn Thế Dương.

Qua kiểm tra phát hiện 208 sản phẩm thuốc lá điện tử, trị giá 28,7 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục Nhà nước cấm kinh doanh.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm, đồng thời thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Dự kiến, mỗi trường hợp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.