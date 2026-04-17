Vây bắt người đàn ông cầm dao đâm tử vong vợ cũ trong đêm

  • Thứ sáu, 17/4/2026 08:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi dùng dao đâm vợ cũ và bỏ trốn, Trần Văn Thắng đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 17/4, lãnh đạo phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 ngày 16/4/2026, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hoà) đến nhà em trai sống gần nhà để chơi. Thời điểm này, chị M. có gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981) cùng trú trong một tổ dân phố.

Vay bat, nguoi dan ong, cam dao, dam tu vong, vo cu anh 1

Trần Văn Thắng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, Thắng và chị M. ngồi ngoài hành lang để nói chuyện. Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Thắng dùng dao mang sẵn trong người đâm vào vùng cổ vợ cũ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, đối tượng Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường, ngành chức năng tổ chức truy tìm trong đêm. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an bắt giữ Thắng khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập cho biết nạn nhân trở về địa phương được 5 ngày sau thời gian đi lao động ở nước ngoài.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

https://tienphong.vn/vay-bat-nguoi-dan-ong-cam-dao-dam-chet-vo-cu-trong-dem-post1836347.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

Vây bắt người đàn ông cầm dao đâm tử vong vợ cũ Vây bắt người đàn ông cầm dao đâm tử vong vợ cũ

    Công an TP Hà Nội cho biết Phòng CSKT Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; khởi tố 9 bị can về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

