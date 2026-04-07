Phát hiện gần 9.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 8.879 vụ vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá vi phạm ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng, trong đó 83 vụ hành vi có dấu hiệu hình sự.

Cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng trên các tuyến biển và biên giới đường bộ, nhưng chưa phát sinh điểm nóng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển hàng cấm và khai sai quy định hải quan. Hàng hóa vi phạm tập trung vào các mặt hàng có lợi nhuận cao, nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết như: ma túy, pháo nổ; rượu ngoại, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm chức năng; hàng giả về nhãn hiệu, chất lượng; cùng các mặt hàng thực phẩm, nông sản, thủy sản không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Hàng hóa vi phạm được đưa vào thị trường qua nhiều hình thức như nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, nhập lậu và gian lận thương mại. Đáng chú ý, nổi lên tình trạng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử và mạng xã hội như Shopee, Lazada, Sendo, Facebook, TikTok, YouTube… cùng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Kết quả, trong thời gian từ 15/10/2025 đến 15/3/2026, toàn Cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 8.879 vụ vi phạm pháp luật Hải quan; trị giá vi phạm ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng .

Trong đó 83 vụ hành vi có dấu hiệu hình sự và 8.796 vụ có hành vi vi phạm hành chính. Cơ quan Hải quan khởi tố 10 vụ; chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 55 vụ. Đang tiếp tục điều tra, xác minh 18 vụ có dấu hiệu hình sự.

Các đối tượng vận chuyển vàng trái phép qua đường hàng không.

Các vụ việc có dấu hiệu về hình sự tập trung chủ yếu ở hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm (40 vụ/83 vụ) và hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới (33 vụ/83 vụ)

Trong các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu tập trung ở hành vi vi phạm quy định về khai hải quan với số vụ vi phạm là 5.660 vụ chiếm 63,7%; vi phạm về thời hạn 2.058 vụ (23,2%)…

Tuyến biển tiếp tục là địa bàn trọng điểm, chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 4.956 vụ, tương đương 55,8% tổng số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Trên tuyến đường bộ, đã phát hiện, bắt giữ 2.569 vụ (28,9%); trên tuyến hàng không 423 vụ (4,76%).

Đáng chú ý, nổi lên tình trạng vận chuyển ma túy trên các chuyến bay có hành khách nhập cảnh từ Thái Lan, Ấn Độ và các chuyến bay từ Việt Nam đi New Zealand, Australia. Ma túy thường được cất giấu tinh vi trong lọ mỹ phẩm, hộp cà phê.

Bên cạnh đó, do chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, tình trạng vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều trường hợp hành khách nhập cảnh cất giấu vàng miếng vượt định mức nhưng không khai báo hải quan.

Về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, trong khoảng thời gian này, Cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 85 vụ với 140 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 605,6 kg ma túy các loại.