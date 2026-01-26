Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện đoạn chân người dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

  • Thứ hai, 26/1/2026 14:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một đoạn chân người nghi của nam giới bất ngờ trôi dạt vào bãi biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, khiến người dân địa phương hoang mang.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Thi the Khanh Hoa anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo nhân chứng, vào sáng 25/1, người dân phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, dạt vào bờ biển khu vực trên. Đoạn chân trong tình trạng hoại tử nặng, cho thấy có thể đã trôi nổi trên biển trong thời gian dài.

Qua mô tả ban đầu của nhân chứng và cơ quan chức năng, trên mu bàn chân có một vết sẹo dài, sần cứng, kéo từ khớp mắt cá đến mu bàn chân. Lòng bàn chân chai sạn không đều, lớp da dày, đặc biệt ở mặt ngoài, cho thấy người này có thể gặp tật về dáng đi, khiến chân phải thường nghiêng ra ngoài khi di chuyển, có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương cũ.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo hướng có thể liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.

Nam thanh niên mặc đồ thể thao tử vong dưới sông ở TP.HCM

Chiều 16/1, người dân khu vực sông Rạch Chiếc (phường Phước Long, TP.HCM) phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp.

22:39 16/1/2026

Giải trình vụ vận chuyển 2 thi thể giá 119 triệu

Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An giải trình việc thu phí 119 triệu đồng cho dịch vụ xử lý và vận chuyển thi thể hai nạn nhân từ Quảng Ninh về Tuyên Quang.

12:01 15/1/2026

Thi thể nam giới nổi trên rạch gần chung cư Midtown ở TP.HCM

Người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown (phường Tân Mỹ) thì phát hiện một thi thể nam giới mặc áo thun có dòng chữ “Drik Up The Past”.

05:41 5/1/2026

Một thế hệ lo âu

Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.

https://tienphong.vn/phat-hien-doan-chan-nguoi-troi-dat-vao-bai-bien-o-khanh-hoa-post1815778.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể Khánh Hòa Khánh Hòa Bãi biển Khánh Hòa Thi thể Khánh Hòa Thi thể Đông Ninh Hòa Chân người Khánh Hòa

    Đọc tiếp

    Tin moi vu chay chung cu Ehome S o TP.HCM hinh anh

    Tin mới vụ cháy chung cư Ehome S ở TP.HCM

    1 giờ trước 14:26 26/1/2026

    0

    Liên quan vụ cháy chung cư Ehome S (TP.HCM) khiến 3 mẹ con bị thương, người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bị bỏng nặng, chết não, tiên lượng rất xấu.

    Te te Java quy hiem di lac vao nha dan hinh anh

    Tê tê Java quý hiếm đi lạc vào nhà dân

    3 giờ trước 12:36 26/1/2026

    0

    Một cá thể Tê tê Java quý hiếm vừa được người dân xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an sau khi đi lạc vào nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý