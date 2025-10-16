Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện bom 340 kg bên bờ sông Lam sau lũ

  • Thứ năm, 16/10/2025 22:25 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau mưa lũ, bờ sông Lam bị sạt lở đã phát lộ quả bom nặng khoảng 340 kg, còn nguyên kíp nổ.

Ngày 16/10, lực lượng Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã phối hợp hủy nổ thành công một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 14/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của nhân dân về việc phát hiện 1 quả bom chưa nổ bên phải bờ sông Lam (địa phận bến Phà cũ trước đây), cách cầu Đô Lương hơn 200m thuộc địa phận xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương.

bom 340 kg anh 1

Sạt lở bờ sông Lam phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ.

Do những đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Lam thuộc khu vực này đã bị sạt lở vào bờ trên 50m, sâu xuống từ mặt bằng bờ sông 6m đã phát lộ ra quả bom.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã cử lực lượng căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các hộ làng chài di chuyển đến vị trí an toàn và lên kế hoạch, phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn tiến hành tiêu hủy quả bom.

Theo xác định của cơ quan Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đây là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 35cm, dài 155cm, nặng khoảng 340 kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống.

bom 340 kg anh 2

Lực lượng chức năng tiến hành hủy nổ quả bom.

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Anh Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực xóm 1 Nam Sơn xã Đô Lương tiến hành tiêu huỷ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

