Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S, địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình) xả nước thải ra môi trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện tình trạng nước thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phối hợp các cơ quan chức năng, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, thuộc Công ty CP đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ).

Kiểm tra xung quanh khu vực Bệnh viện S.I.S, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện S.I.S có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước thực tế trên, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường. Đồng thời, tiến hành ghi nhận thực tế tại khu vực xả thải, lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác phân tích, đánh giá chất lượng môi trường theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện S.I.S đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, nước thải từ khu vực giặt sấy đồ vải (ga giường, vỏ gối, quần áo bệnh nhân…) của Bệnh viện S.I.S không đưa về hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện mà thải trực tiếp không qua xử lý ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu 2 mẫu nước thải: 1 mẫu tại điểm xả cuối cùng của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt của bệnh và 1 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của Khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Bệnh viện S.I.S thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện, không để xảy ra tình trạng xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Hiện, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.