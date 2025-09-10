Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện 9 đầu lợn bị bỏ tại đền thờ Hồi giáo ở Paris

  • Thứ tư, 10/9/2025 09:21 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Cảnh sát Paris phát hiện 9 đầu lợn bị bỏ tại nhiều đền thờ Hồi giáo, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thù hận nhằm vào cộng đồng Hồi giáo ngày càng gia tăng tại Pháp trong bối cảnh căng thẳng xã hội.

Một đền thờ Hồi giáo tại Paris. Ảnh: Yonhap News

Cảnh sát Paris của Pháp cho biết ít nhất 9 đầu lợn đã được tìm thấy bên ngoài một số đền thờ Hồi giáo ở thành phố này trong ngày 9/9, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng tâm lý thù hận nhằm vào người Hồi giáo.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Paris, Laurent Nunez, cho biết có 4 đầu lợn bị bỏ lại trước đền thờ Hồi giáo ở Paris và 5 đầu khác được đặt trước đền thờ Hồi giáo ở ven đô.

Cảnh sát không loại trừ khả năng có thể sẽ tìm thấy thêm những đầu lợn khác.

Cũng theo ông Laurent, có thể có những điểm tương đồng với các vụ việc trước đây liên quan đến yếu tố bên ngoài và cần được giải quyết "hết sức thận trọng."

Hiện, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về tội kích động thù hận do phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc tôn giáo.

Trong khi đó, Văn phòng công tố cho biết tại một trong những đền thờ Hồi giáo nói trên còn có hình sơn xanh họ của Tổng thống Emmanuel Macron.

Pháp có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) và cũng là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài IsraelMỹ.

Theo Cơ quan EU về Quyền cơ bản, tại một số quốc gia trong khối cũng đã báo cáo có hiện tượng gia tăng "thù hận Hồi giáo" và "chủ nghĩa bài Do Thái" kể từ khi nổ ra xung đột tại Dải Gaza vào tháng 10/2023.

https://www.vietnamplus.vn/phap-phat-hien-9-dau-lon-bi-bo-tai-nhieu-den-tho-hoi-giao-o-paris-post1060872.vnp

TTXVN

