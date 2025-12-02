Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện 3 cá thể động vật quý hiếm ở Thanh Hóa

  • Thứ ba, 2/12/2025 15:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát hiện 3 cá thể động vật quý hiếm xuất hiện tại điểm du lịch ở Thanh Hóa, người dân trình báo ngành chức năng để bàn giao, tái thả về tự nhiên.

Thanh Hoa anh 1

Cá thể công và khỉ được phát hiện.

Ngày 2/12, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Như Xuân (xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa phối hợp với chính quyền và công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm do người dân phát hiện, giao nộp.

Trước đó, người dân phát hiện 3 cá thể động vật rừng xuất hiện tại điểm du lịch thác Đồng Quan (xã Hóa Quỳ) nên trình báo lực lượng chức năng.

Hạt Kiểm lâm Như Xuân sau đó phối hợp địa phương đã kiểm tra, xác định 2 cá thể công là công Ấn Độ (có tên khoa học Pavo cristatus) và một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis). Những cá thể động vật hoang dã sau đó được tiếp nhận từ người dân và bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Xuân Liên chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Thanh Hoa anh 2

Người dân phát hiện động vật quý hiếm đã trình báo, giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cả hai loài này đều thuộc nhóm IIB. Đây là những loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, đều thuộc loài được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, khi phát hiện các cá thể động vật lạ, quý hiếm thì nên báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc chính quyền địa phương để không phải vướng các quy định của pháp luật.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.

https://tienphong.vn/phat-hien-3-ca-the-dong-vat-quy-hiem-o-thanh-hoa-post1801222.tpo

Tiền Phong

Thanh Hóa Thanh Hóa động vật hoang dã quý hiếm tự nhiên

