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Đời sống

Phát hiện 148 hài cốt liệt sĩ trong nửa tháng ở Công viên Lê Thị Riêng

  • Thứ bảy, 31/10/2026 19:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong nửa tháng tìm kiếm tại Khu B, lực lượng chức năng đã quy tập 148 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 31/10, đội phát hiện thêm 7 bộ.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực B ngày 31/10.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) ngày 31/10.

Khối lượng đất được xử lý trong ngày vượt 625 m3. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn, phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm thứ hai bắt đầu từ ngày 15/10. Tính đến hết ngày 31/10, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 148 hài cốt liệt sĩ trong đợt này. Trong đó, 26 bộ có di vật đi kèm.

Trước đó, trong đợt đầu, lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Sau đó, các hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo quy định vào ngày 14/10.

Tính chung hai đợt, từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, lực lượng đã quy tập 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 333 bộ có di vật. Có 846 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ; 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể. Hai vị trí nằm ở Khu A, 6 vị trí còn lại ở Khu B.

Công tác quy tập tại Khu B đang tiếp tục được triển khai. Hoạt động được triển khai nhằm tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng theo quy định, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) do UBND TP.HCM ban hành ngày 26/10, Công viên Lê Thị Riêng dự kiến được cải tạo, chỉnh trang thành công viên tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 22/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.838 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2.535 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 238 hài cốt tại Lào và 1.065 hài cốt tại Campuchia.

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Hà Vi

Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Lê Thị Riêng hài cốt liệt sĩ TP.HCM Bộ Tư lệnh phường Hòa Hưng

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