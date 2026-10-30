TP.HCM sẽ cải tạo Công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

TP.HCM lên kế hoạch cải tạo Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành đến ngày 27/7/2027.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, không gian quen thuộc của người dân TP.HCM, dự kiến được chỉnh trang thành Công viên tưởng niệm trước ngày 27/7/2027. Ảnh: Hoài Bảo.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), trong đó có công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm.

Theo kế hoạch do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký ngày 26/10, đây là một trong những công trình, dự án tri ân người có công được thành phố triển khai trong dịp này.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, UBND phường Hòa Hưng cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Công trình được đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành đến ngày 27/7/2027.

Cùng với việc cải tạo Công viên Lê Thị Riêng, thành phố dự kiến khởi công công trình Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo trong năm 2027. UBND đặc khu Côn Đảo được giao chủ trì.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Theo phụ lục kế hoạch, việc tu bổ các công trình ghi công và mộ liệt sĩ được yêu cầu hoàn thành trước tháng 4/2027.

731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt một đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Về chăm lo đời sống, thành phố lên kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ, hoàn thành trước tháng 4/2027.

Riêng việc hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, với thời hạn hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

Bộ Tư lệnh thành phố đồng thời được giao tổ chức phục dựng ảnh liệt sĩ bị ố màu, mờ, nhòe để trao tặng thân nhân, gia đình; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Việc tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được lên kế hoạch thực hiện trước tháng 7/2027.

Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ bị thất lạc, rách hoặc quá cũ, không đọc được thông tin. Thành phố yêu cầu giải quyết đúng hạn toàn bộ hồ sơ người có công, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện.

Ngoài ra, Sở Y tế được giao tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh mạn tính cho người có công.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. UBND TP.HCM yêu cầu các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.