Phạt gần 35 triệu đồng tài xế xe chở quá khổ, tạo 'bẫy' trơn trượt

Sự cố làm rơi vãi bùn đất kéo dài trên phố Láng Hạ (Hà Nội) như cái "bẫy" khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Tài xế cùng chủ phương tiện phải chịu mức xử phạt nghiêm khắc với tổng số tiền gần 35 triệu đồng.

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội thông tin Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt đối với trường hợp lái xe tải vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tài xế xe "hổ vồ" làm rơi vãi bùn đất đã được mời làm việc.

Theo đó, tài xế Đ.V.T. (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) điều khiển ôtô tải nhãn hiệu Howo, BKS 99B-112.xx, đã có hành vi làm rơi vãi bùn đất ra đường khi lưu thông trên phố Láng Hạ. Ngoài ra, phương tiện vi phạm quy định về kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tổng số tiền 34,5 triệu đồng đối với lái xe và chủ phương tiện. Đồng thời, lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tổ công tác nhận được phản ánh về việc một xe tải làm rơi vãi lượng lớn bùn đất trên tuyến phố Láng Hạ, đoạn từ số nhà 46 đến số nhà 116, gây trơn trượt mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu dọn bùn đất, khắc phục sự cố môi trường.

Cả trăm mét đường bị bùn đất rơi vãi như một cái "bẫy" trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đ.V.T. khai nhận trong quá trình vận chuyển bùn đất từ khu vực hồ Giảng Võ, do phần bưởng sau của xe bị hư hỏng, nên dẫn đến việc vật liệu rơi vãi ra đường. Khi phát hiện sự việc, lái xe đã chủ động dừng phương tiện và liên hệ đơn vị liên quan để xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định dù phương tiện có che chắn, nhưng không đảm bảo, vẫn để vật liệu rơi xuống đường, đồng thời thùng xe đã bị cải tạo, không đúng thiết kế kỹ thuật theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia vận chuyển vật liệu phải thực hiện nghiêm các quy định về che chắn hàng hóa, không để rơi vãi gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.